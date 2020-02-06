«Золотое сечение»: ваше здоровье в надежных руках
Лечебно-профилактическая медицинская организация «Золотое сечение» — это современный многопрофильный медицинский центр высокого класса, в котором работают одни из лучших специалистов нашего города.
Здесь можно получить широкий спектр врачебных услуг по разным направлениям:
• кардиология;
• УЗИ.
Преимущества медицинской организации
Высокий профессионализм врачей. Все врачи организации «Золотое сечение» имеют необходимые сертификаты для работы.
Удобное обслуживание пациентов. Отсутствие очередей в приемной, четкий график приема, быстрая регистрация карты, парковка для автомобилей и бесплатный Wi-Fi для пациентов.
Оплата наличными и картами. Оплатить лечение в нашей медицинской организации пациенты могут наличными деньгами и безналичным расчетом. Оплата проводится картами Visa, Maestro, MasterCard.
Чтобы отдать свой голос за ЛПМО «Золотое сечение», выберите медицинский центр в соответствующих номинациях в разделе голосования.
«Золотое сечение»
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15В;
Тел.: +7 (351) 225-33-66;
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