«Золотое сечение»: ваше здоровье в надежных руках

Лечебно-профилактическая медицинская организация «Золотое сечение» — это современный многопрофильный медицинский центр высокого класса, в котором работают одни из лучших специалистов нашего города.

Здесь можно получить широкий спектр врачебных услуг по разным направлениям:

• сосудистая хирургия;

• травматология-ортопедия;

• общая хирургия;

• акушерство-гинекология;

• онкология;

• офтальмология;

• стационар;

• терапия;

• кардиология;

• УЗИ.

Преимущества медицинской организации

Высокий профессионализм врачей. Все врачи организации «Золотое сечение» имеют необходимые сертификаты для работы.

Удобное обслуживание пациентов. Отсутствие очередей в приемной, четкий график приема, быстрая регистрация карты, парковка для автомобилей и бесплатный Wi-Fi для пациентов.

Оплата наличными и картами. Оплатить лечение в нашей медицинской организации пациенты могут наличными деньгами и безналичным расчетом. Оплата проводится картами Visa, Maestro, MasterCard.

Чтобы отдать свой голос за ЛПМО «Золотое сечение», выберите медицинский центр в соответствующих номинациях в разделе голосования.

«Золотое сечение»

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15В;

Тел.: +7 (351) 225-33-66;

zolsk.ru

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