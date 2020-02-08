«Даже жениться запретили»: девушки из Челябинска, живущие в Китае, рассказали правду про эпидемию коронавируса

Анна Стельмах приехала из Челябинска в китайскую провинцию Шаньси. Там она работает учителем английского языка в детском саду, куда ходят два ее сына. А еще она ведет блог о Китае для русских.

Конечно, Анна не могла не затронуть тему бушующего в стране коронавируса.

— У нас все хорошо. Мы не выходим из дома, делаем короткие вылазки в магазин за продуктами, — пишет Анна в одном из своих постов в Instagram. — В нашей провинции количество заболевших небольшое, и все они находятся под наблюдением. Продуктов всем хватает, люди не паникуют.

ХОЧЕШЬ КУПИТЬ ХЛЕБА — ИЗМЕРЬ ТЕМПЕРАТУРУ

Сейчас в Китае временно закрыто 20 городов. Въехать и выехать можно только по специальному разрешению. Закрыты все учебные заведения и почти все офисы. Во многих городах не работает общественный транспорт, в том числе такси.

На входе во все заведения у людей проверяют температуру. Фото: @povkhhh

— Например, банк возле моего дома за все время карантина работает только три дня по несколько часов. — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск Анна. — Образовательные заведения перешли на дистанционную форму обучения. Например, у нашего детсада есть сайт, где дети выполняют задания, а педагоги могут их проверить. Некоторые секции принимают выполнение заданий от детей в видеоформате.

Отменены все массовые мероприятия. Власти попросили людей не выходить на улицу без особой надобности.

— На днях, чтобы попасть в супермаркет, я стояла в очереди на измерение температуры бесконтактным термометром, — делится Анна. — После этого нужно было внести себя в список: указать данные паспорта, номер телефона и температуру. Другая сотрудница магазина опрыскивала всем руки спиртовым раствором. И только после этого можно было войти.

Столица Китая не опустела, люди выходят на улицу, просто реже. Фото: @povkhhh

Что думают в Китае о коронавирусе?.Видео: Алена Повх

При выходе из жилого комплекса (несколько домов, объединенных в микрорайон, огороженный забором) нужно регистрироваться у охранника, кто, куда и во сколько пошел.

Пропускают внутрь только тех, кто проживает в районе. Охранники на входе также измеряют всем температуру.

Несколько дней назад была специальная перепись населения: по квартирам прошли контролеры и записали, кто где живет.

anna_hai_kitai Анна переехала из Челябинска в Китай с семьей и в своем блоге рассказывает о жизни в Поднебесной

ЗАКРЫЛИ ЗАГСЫ 2 ФЕВРАЛЯ

ЗАГСам запретили регистрировать браки 02.02.2020. Китайцы помешаны на нумерологии, и этот день вызвал настоящий ажиотаж. А так как скопление большого количества людей в сложившейся ситуации небезопасно, ЗАГСы всем отказали.

— Все это временные меры для всеобщей безопасности. Поэтому все относятся с пониманием. К тому же ученые уже изучили вирус и начали разработку вакцины, — говорит Анна.

Даже катаются на велосипедах. Фото: @povkhhh

Впрочем, некоторые ее подписчики в Instagram сомневаются, можно ли на 100% доверять официальным китайским источникам. Возможно, в России и других странах информацию об эпидемии преувеличивают. Как говорится, у страха глаза велики. Но с тем же успехом в Китае могут о чем-то замалчивать, чтобы не вызывать панику у населения. На это Анна философски заметила: «100% правды не опубликует никто».

В ЛИФТЫ КЛАДУТ ЗУБОЧИСТКИ, ЧТОБЫ ЖАТЬ НА КНОПКИ

Алена Повх живет в Пекине третий год, работает учителем английского языка в школе. Как и Анна, ведет блог о своей жизни и путешествиях по Азии. Она рассказала КП-Челябинск, как Китай борется с заразой.

— В аптеку можно зайти только после того как тебе измерят температуру. Впускают, если температура не превышает 37 градусов. Проверяют электронными термометрами, которые прикладывают к запястью или ко лбу. Какие-то аптеки выдают медикаменты через окно, обработанное хлоркой.

Без маски не впускают даже в метро. Фото: @povkhhh

Хлоркой протерты поручни в метро и кнопки в лифте. В лифты кладут салфетки и зубочистки, чтобы ими нажимать на кнопки. Вообще в любое заведение ты можешь зайти только после измерения температуры.

В определенные часы и дни в заведениях проходит дезинфекция и они закрываются. Повсюду транслируется информация, как надевать маски и правильно мыть руки.

В некоторых общежитиях студентов выпускают за территорию студгородка только несколько раз в день. Такие же правила действуют в отдельных жилых комплексах.

В МАСКАХ ДАЖЕ СОБАКИ

— Без масок никуда не впускают. Но их нигде нет. Пыталась заказать на сайте, но там были только обычные, а я искала с респиратором. Когда уже отчаялась, обратилась к китаянке, которая выходила из моего подъезда. Она сама была в маске и одела повязку на свою собаку. У нее дома было много масок и она бесплатно поделилась со мной.

Некоторые китайцы настолько боятся заразы, что надевают сразу две маски или большие газовые с двумя респираторами, а на глаза — защитные очки.

Особенно впечатлительные ходят в двух масках. Фото: @povkhhh

— Паники нет, никто не падает на улицах и не кричит в истерике. Но напряжение ощущается. Многие остались без работы из-за карантина. Непонятно, когда это все закончится. Нельзя сходить куда-то отдохнуть. Можно только выйти в магазин, прогуляться по улице и снова домой. Китайцы спокойно общаются, нет такого «я до тебя не буду дотрагиваться, вдруг ты заражена».

Во всех общественных местах стоят антисептики. Фото: @povkhhh

В ДЕНЬ ВЫЛЕТА НА РОДИНУ ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА

На днях Алена вернулась в Россию, но не из-за коронавируса — закончилась виза. А поскольку сейчас школа на карантине и есть свободное время, решила заняться ее оформлением. Агенты говорят, проблем с выдачей виз в Китай пока нет.

— В день вылета у меня поднялась температура. Это из-за стресса. Такое у меня уже было. А когда пошла в аптеку за мазью, меня не впустили, показав градусник — 37,2. Меня это дико напрягло. Измеряла температуру чуть ли не каждые десять минут. Перед полетом на всякий случай выпила три таблетки парацетамола. В аэропорту я заполняла бумажку: фамилия, имя, была ли в Ухане (эпицентр эпидемии - прим. автора), есть ли такие-то симптомы, контактные данные. Проходила тепловизоры. Больше никаких проверок.

Самолеты летают, но некоторые рейсы отменены. Фото: @povkhhh

По словам Алены, некоторые рейсы из Китая отменили, билеты подорожали. Например, стоимость рейса из Пекина до Екатеринбурга выросла с 27 до 30 тысяч.

— Из Екатеринбурга до Челябинска ехала на «Блаблакаре». Когда села в машину, водитель не поздоровался, а первым делом спросил: «Вы не из Китая случайно прилетели?».У меня включился инстинкт самосохранения: «Нет, из Питера». Эти рейсы прилетели в одно время. А вообще скрывать, что я из Китая не хочу. Мне наоборот хочется посмотреть на реакцию людей, когда я это буду говорить.

ДВА НАИВНЫХ ВОПРОСА ОБ ЭПИДЕМИИ

Информация переведена из китайских источников.

1. Откуда возник Коронавирус 2019-ncoV?

В Китае нет традиции есть диких животных, но для некоторых это что-то вроде забавы. Вот для таких любителей и функционировал «рыбный» рынок в провинции Ухань, где можно было купить лис, енотов, змей и летучих мышей. От последних, скорее всего, люди и заразились. Вирус мутировал и теперь передается от человека к человеку.

2. Как быстро распространяется вирус?

Сложность в том, что инкубационный период заболевания — до 14 дней. А так как симптомы не проявляются, в течение этого времени нельзя определить, что человек уже заражен. Количество заболевших на 7 февраля — 31 485. Летальных исходов — 638. Выздоровели более полутора тысяч.

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