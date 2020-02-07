Клиника, знакомая с детства: почему пациентам нравится Детская стоматологическая поликлиника

Детская стоматологическая поликлиника работает в Челябинске и пользуется популярностью у жителей города с 1983 года. Сейчас первые пациенты поликлиники уже приводят сюда своих детей.

Посетители Детской стоматологической поликлиники ценят репутацию и профессионализм врачей.

Здесь приветливые доктора заботятся о здоровье зубов не только малышей, но и их родителей. Квалификация и многолетний опыт специалистов, современное оборудование и материалы, позволяют оказать помощь даже в самых сложных случаях.

Более 80% посетителей клиники — постоянные пациенты.

Кто-то наблюдается здесь с детства, кто-то обратился по рекомендации, а довольные пациенты советуют эту стоматологию своим друзьям и знакомым.

Врачи поликлиники не устают повторять, что главное правило здоровых зубов — своевременная профилактика.

На приеме доктора или на бесплатных уроках здоровья маленьких пациентов обучат правилам ухода за полостью рта и порекомендуют наиболее подходящие средства для домашнего ухода.Здесь могут провести полный комплекс профессиональной гигиены по возрасту, убрать зубные отложения, покрыть зубки фторлаком или фторгелем.

Детская стоматологическая поликлиника ведет лечебный, ортодонтический и хирургический прием пациентов, помогая даже при сложных случаях, после травм или при врожденных зубочелюстных аномалиях.

Для более качественного стоматологического лечения, в поликлинике можно пройти дополнительные диагностические обследования полости рта: визиографическая (компьютерная) диагностика и лазерная диагностика скрытого кариеса.

В поликлинике постоянно проводятся выгодные акции, например, скидка месяца или специальные предложения для именинников. Это позволяет не только своевременно проходить профилактику и выявлять заболевания зубов на ранних стадиях, но и здорово сэкономить! О новых акциях всегда можно узнать на сайте.

Узнать подробности об услугах и акциях, а также записаться на прием можно по телефонам: (351) 700-70-82, +7 (912) 797-54-94 (Viber) или через специальную форму на сайте.

Чтобы отдать свой голос за Детскую стоматологическую поликлинику, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

ООО «Детская стоматологическая поликлиника»

г. Челябинск, ул. Свободы, 104 Б;

Тел.: (351) 700-70-82, +7 (912) 797-54-94 (Viber);

cheldsp.ru

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