Жительница Челябинска спасла на улице незнакомца с амнезией

В конце января Наталья Лебедева возвращалась с работы домой на троллейбусе. Ее внимание привлек мужчина в худой дубленке, застиранных брюках, с пакетом в руке. Он спрашивал у кондуктора и других пассажиров, как добраться до улицы Мусоргского.

Отзывчивые полезли в карты на телефонах, но поисковики отказывались выдавать запрос. Оказалось, в Челябинске такой улицы нет. Она в соседнем Копейске.

Стемнело, ударил мороз. Наталья побоялась, что незнакомец не найдет дорогу, замерзнет на улице и решила помочь ему.

ИЗ ТЮРЬМЫ В ПРИЮТ

— Мужчину зовут Андрей Николаевич, ему 54 года. Он живет в приюте для бездомных, работает на заправке. Отсидел в тюрьме, за что — говорить не стал. Пока отбывал наказание, родственники продали его квартиру, — рассказала Наталья КП-Челябинск.

Несколько месяцев Андрей скитался по подвалам. Потом нашел приют: тот самый в Копейске. В середине января попал больницу с язвой — привезли на скорой. Врачи его вылечили и выписали.

— Из больницы вышел, а как добраться до приюта не знает. Паспорта с собой нет. Рассказывает сбивчиво, у него деменция (заболевание, вызывающее ухудшение памяти, умственных способностей — прим. ред.), — продолжает Наталья.

РОДНЫЕ ОТВЕРГЛИ

Челябинка предложила бездомному доехать до конечной, там есть столовая для транспортников, работает допоздна. Купила бродяге поесть, а сама стала думать, что делать.

— Первое, что пришло на ум — позвонить доктору Жене, который лечит бездомных. Он обзвонил приюты и нашел один в Копейске, который согласился временно взять Андрея Николаевича, а потом помочь ему найти прежнее пристанище.

Многие ночлежки зимой переполнены. Не каждый возьмет постояльца. Потому найти место для бездомного нелегко.

Наталья взяла такси повезла мужчину в Копейск. Домой вернулась уже поздно вечером.

— На следующий день позвонила в приют, там сказали, что еще не искали место, где жил Андрей. Через несколько дней выяснилось, что он молча ушел. Нашла его родственников в соцсетях. Дочь сказала: отец спился и направила к тете. Та, прочитав сообщения, заблокировала меня. Дочка также замолчала.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если встретил на улице дезориентированного человека?

Советы от автора проекта «Другая медицина» Евгения Косовских.

1. Спросить как его зовут, откуда он шел и куда направляется. Если видите по одежде, что человек бездомствует, заведите его в кафе, столовую, приемный покой больницы. Желательно не быть с ним один на один. Вдруг человек сбежал из психбольницы и может напасть на вас. Люди бывают разные.

2. Позвоните в полицию, они попробуют установить личность человека, найти его близких, при необходимости вызовут медиков.

3. Также можно обратиться в государственный приют:

* Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства

ул. Сталелитейная, 44

734-56-04, 774-14-54

* Центр социально-трудовой реабилитации

ул. Артиллерийская, 4

773-27-22

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