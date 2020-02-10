Комсомольцы, спортсмены, профессионалы: журналисты КП-Челябинск приняли участие в медиафоруме «Вершина»

На озере Банное под Магнитогорском прошел медиафорум «Вершина-2020», в котором приняли участие журналисты и PR-специалисты России и Казахстана. В этом году он объединил мастер-классы, Кубок СМИ по зимним видам спорта и награждение победителей конкурсов профессионального мастерства.

Участники медиафорума учились решать актуальные проблемы. Фото: Людмила Ковалёва

Организаторы медиафорума подготовили насыщенную образовательную программу. Президент Альянса независимых региональных издателей, гендиректор издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин рассказал, как газетам найти свое место в современном информационном пространстве: новые форматы материалов и оформления полос, опыт издания тематических дайджестов, в которые заходят люксовые рекламодатели.

Генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов провел игру на отработку современных GR-компетенций. Участники, разделившись на несколько команд, должны были продумать план действий по решению заданной проблемы и как пролоббировать решение на верхах.

Замдиректора КП-Челябинск по GR Кирилл Бабушкин получил грамоту «Единой России» от лица редакции. Фото: Людмила Ковалёва

Консультант по стратегическим коммуникациям Дина Мостовая дала полезные советы, как создать модные продукты, выжать свой тренд на максимум и повысить прибыль компании. Замруководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Евгений Маклаков рассказал о новых тенденциях в политическом пиаре.

В Кубке СМИ по зимним видам спорта имени Ольги Давиденко приняли участие 13 команд. Соревнования по зимнему картингу, горным лыжам и сноуборду прошли на территории санатория «Юбилейный» и трассах горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». Корреспондент «КП-Челябинск» Ирина Фадюшина заняла второе место в личном зачете по сноуборду.

Журналист КП-Челябинск Ирина Фадюшина заняла второе место по сноуборду. Фото: Людмила Ковалёва

На медиафоруме состоялось награждение победителей конкурсов профессионального мастерства журналистов и PR-специалистов. Оба конкурса носят имя Ольги Давиденко — она много сделала для защиты прав журналистов и объединения профессионального сообщества, а также основала региональный Клуб пресс-служб.

Специальный приз взял заместитель главного редактора по сайту КП-Челябинск Андрей Абрамов за репортаж «Рынок на крови». Также наш коллектив получил благодарность за объективное и качественное освещение деятельности челябинского регионального отделения партии «Единой России».

Замдиректора КП-Челябинск по GR Кирилл Бабушкин получил грамоту «Единой России» от лица редакции. Фото: Людмила Ковалёва

— Бытует мнение, что в Челябинской области ничего не происходит. Проведение таких медиафорумов очень важно в первую очередь для СМИ, чтобы показать, что нас много и мы вместе. Мы делаем общую благую работу — поднимаем престиж Южного Урала среди других регионов России. Такие форумы сближают пятую власть (как называют журналистов), дает возможность обменяться идеями и мнениями, а мастер-классы помогают расширить горизонты. Очень важно, что медиафорум носит память Ольги Давиденко — она много сделала для журналистского сообщества Южного Урала, поэтому нам было важно присутствовать на медиафоруме, — подчеркнула директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Победители и призеры конкурсов и соревнований получили подарки от партнеров. Кроме того, Сбербанк подарил всем участникам полезные книги из своей библиотеки.

Организаторы

Правительство Челябинской области, Министерство спорта Челябинской области, Союз журналистов Челябинской области, санаторий «Юбилейный» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»), группа компаний «Микар». Соревнования обслуживает бригада судей ООО «Санаторий «Юбилейный», ООО «УК «ММК-Курорт».

Партнеры медиафорума «Вершина»:

Страховая компания «ВСК» (страхование всех участников соревнований), ООО «Эксперт-Лизинг», инвестиционная компания «Фридом Финанс», Napoleon IT (разработчик программного обеспечения и основатель бесплатной Napoleon IT School), группа компаний «Мавт», Озерский спиртоводочный завод, ЖК «Город L-Town» и бизнес-центр «Аркаим Плаза», агрофирма и Центр пищевой индустрии «Ариант», бутик-ателье Svetlana Blumberg, кофейня Surf Coffee Челябинск, спортивный магазин «Bananboardshop».

Поддержку в организации форумной части и приглашении спикеров оказало Челябинское отделение ПАО «Сбербанк».