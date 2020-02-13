«Деньгами горю не поможешь»: жители Челябинска ищут способ поддержать семью погибших в Таиланде детей

— Наташа Скорынина (девичья фамилия Натальи Лысой — прим. ред) со студенческих времен очень активный человек. Староста группы, первая заводила всех студенческих проектов, хорошо училась. С мужем Константином она вместе очень давно, — рассказывает Мария Сироткина, однокашница мамы двух детей, погибших в крушении катеров в Таиланде. — Мы вместе учились в Челябинском педагогическом университете на учителей начальной школы. Специализация — учитель-логопед.

Однакошница Натальи Лысой Мария Сироткина. Фото: Архив героя публикации.

По окончании вуза пути сокурсников разошлись. В прошлом году Мария и Наталья встретились на профессиональной ниве: у обеих бизнес — детские развивающие центры.

— Наташа рассказала о себе: замужем, воспитывает сына и дочку. Была жизнерадостна, полна планов. Потом через однокурсников я узнала, что ее семья переехала в Москву. Порадовалась: в столице больше возможностей и для развития бизнеса, и для детей. И тут — такая трагедия.

Узнав о гибели детей супругов Лысых, однокашники Натальи пришли в замешательство: как помочь?

— Кто-то предложил собрать денег. Но разве они компенсируют горе родителей? Да и бестактно соваться с пожертвованием в такие горестные дни, — говорит Мария. — Хочу выразить слова соболезнования Наталье. Скорбим.

Сейчас у отца и дяди погибших Ярослава и Мирославы отключены телефоны. В министерстве социальных отношений «Комсомолке» подтвердили намерение, озвученное несколько дней назад.

— Вся необходимая помощь семье будет оказана. Пока ни родители Ярослава и Мирославы, ни их представители не обращались, — сказала корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Елена Давлетшина.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова ранее сообщала, что страховая компания, обеспечит перевозку тел, но минимум через 10 дней: нужно оформить документы. Организована помощь психолога медицины катастроф МЧС.

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