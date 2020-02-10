2020-02-10T13:41:59+03:00
Общество

Стали известны имена погибших в Таиланде детей из Челябинска

Новый омбудсмен пытается связаться с родителями
Инна КУМЕЙКОИрина ГОЛЛАЙВалентина ВАГАНОВА
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При столкновении катеров пострадали 21 человек. Фото: twitter.com/RuamduayПри столкновении катеров пострадали 21 человек. Фото: twitter.com/Ruamduay
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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что появились данные детей из Челябинска, скончавшихся при столкновении катеров в Таиланде.

— Удалось узнать имена детей и родителей, выходим с родственниками на связь, но мы не знаем, где находятся мать и отец. Предварительно дети находились с бабушкой. Кроме того направили официальный запрос в консульский отдел посольства РФ в королевстве Таиланд. Ждем ответ, — рассказала КП-Челябинск Евгения Майорова.

По информации КП-Челябинск из собственных источников, 12-летнего мальчика зовут Ярослав Л., а 6-летнюю девочку Мирослава. Дети находились в Таиланде с бабушкой и дедушкой. С ними же они плыли на катере. Взрослые выжили, но получили различные травмы. Они госпитализированы.

Известно, что Ярослав учился в лицее № 35. В прошлом году он был одним из победителей конкурса чтецов «Шаг к Парнасу». КП-Челябинск связалась с педагогом лицея, которая готовила мальчика к состязанию. Но говорить с журналистами женщина отказалась и передала трубку директору.

— Ярослав, на самом деле учился в нашем лицее, но сейчас его в списках учащихся нет. Мальчик выбыл из школы. По какой причине, родители не обязаны нам сообщать и не сообщали, — сказала директор школы.

Замгубернатора провинции Пхукет заверил, что родители погибших получат компенсацию в миллион рублей. В ближайшее время должны решить вопрос с транспортировкой тел.

Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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