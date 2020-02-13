2020-02-13T20:10:07+03:00
Клиника года

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАР «РЖД» (Дорожная стоматология)

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Фасад ул.Овчинникова, 6Фасад ул.Овчинникова, 6
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Стоматологическая поликлиника «РЖД-Медицина» — высококлассное медицинское учреждение с богатой историей и традициями, которое уже не одно десятилетие ассоциируется у южноуральцев со словами «профессионализм» и «качество».

Врачебная конференция

Врачебная конференция

Клиника располагается в четырех филиалах общей площадью более 1500 кв. метров. Есть собственная зуботехническая лаборатория, рентгенологические кабинеты, компьютерный томограф, стоматологический микроскоп. На трех площадках размещены 31 стоматологическая установка, работает более 60 врачей, почти 100 человек среднего медперсонала. Специалисты поликлиники оказывают все виды современной стоматологической помощи.

Реставрация зубов

Реставрация зубов

Стоматологическая поликлиника «РЖД-Медицина» располагает высококлассным оборудованием и специалистами. Большое внимание уделяется повышению квалификации врачей. Специалисты постоянно осваивают новые технологии, которые подкрепляются техническим оснащением. Дентальная микроскопия, цифровой фотоаппарат, компьютерный томограф позволяют провести диагностику и подобрать оптимальный план лечения. Все стоматологические установки представлены производителями с мировыми брендами Германии, Австрии, Америки и пр. Использование такого оборудования премиум-класса создает комфорт, как врачам, так и пациентам.

Отбеливание зубов

Отбеливание зубов

На сегодняшний день клиентская база Стоматологической поликлиники «РЖД-Медицина» насчитывает более 120 000 медицинских карт. Здесь побывал каждый десятый житель Челябинска. По объему оказания медицинской помощи Стоматологическая поликлиника «РЖД-Медицина» входит в пятерку ведущих медицинских учреждений Челябинска, согласно рейтингу по версии журнала «Деловой квартал».

В 2015 году Стоматологической поликлинике был присвоен статус Инновационного Центра Стоматологической ассоциации России. Такой Статус получают только клиники, соответствующие серьезным требованиям, предъявляемым высшим экспертным сообществом в стоматологии. Среди жестких критериев отбора: технологические возможности клиники, внедрение инноваций и соблюдение качества лечения в соответствии с Клиническими рекомендациями (протоколами лечения) больных, разработанными СтАР, высококвалифицированный персонал, проходящий постоянное обучение и участвующий в конкурсах стоматологического мастерства.

Детская стоматология

Детская стоматология

За время работы высококвалифицированного коллектива сложились традиции качественного медицинского обслуживания, и эти традиции очень нравятся пациентам. Специалисты стоматологической поликлиники «Ржд-Медицина» с заботой и вниманием относятся к каждому пациенту, с особой тщательностью выполняя свою работу.

Чтобы отдать свой голос за НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАР «РЖД» (Дорожная стоматология), выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Стоматологическая поликлиника г. Челябинск:

ул. Овчинникова, 6;

ул. Свободы, 88;

ул. Свободы, 86;

ул. Цвиллинга, 41.

Тел.: (351) 218-31-11.

www.rzddent.ru

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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