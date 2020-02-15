Два больших осколка челябинского метеорита лежат на дне озера

Что страшнее: когда в тебя летит метеорит или оказаться на месте этого метеорита и рухнуть в Челябинске? Шутка смешная, ситуация страшная.

Семь лет назад 15 февраля озеро Чебаркуль остановило самое большое после Тунгусского метеорита небесное тело из падавших на Землю. Болид основательно закопался в ил. Оттуда на свет его подняла екатеринбургская компания «Алеут», которая специализируется на водолазных работах. Она выиграла госконтракт на эту необычную услуга.

МУЖИКИ ПРОТИВ ИНОПЛАНЕТЯН

— Никакой романтики в нашей работе нет! Очищаем водозаборы, достаем затонувшие суда, которые мешают ходу, — рассказывает гендиректор фирмы Николай Мурзин.

Шанс побороть рутину представился в 2013 году. Отойдя от шока, в Челябинске решили доставать метеорит. На это дело объявили госконтракт. Водолазам заплатили за подъем 1 млн 670 тыс. рублей. Эта сумма — результат отчаянного демпинга.

Николай Мурзин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы посчитали, что нужно потратить на подъем четыре с лишним миллиона: аренда оборудования, топливо, лодки, зарплата сотрудников. Но правительство Челябинской области изначально предложило меньше — 3 млн рублей. Поэтому мы решили, что лучше сбросим цену, но получим контракт и заработаем известность. Ожидания оправдались. Среди водолазных компаний мы широко известны. Вот и вы про нас вспомнили! — улыбается Мурзин.

Челябинский метеорит подняли 16 октября. За 50 дней до дня икс на берегу озера Чебаркуль расположилась команда из восьми человек. Все с водолазной подготовкой, у большинства за плечами служба в МЧС.

Жили в больших палатках: внутри печки, генераторы электричества. За провизией — пять минут на машине до города. Работали — почти каждый день, сколько позволяла погода. Главной помехой был ветер, он мешал команде на поверхности, которая страхует водолазов.

— Только мы высадились, как местные начали рассказывать нам про инопланетян. Жители окрестных деревень регулярно подходили со своими фантазиями. Кто-то говорил, что их корабль под водой и нужно скорей спасать, другие наоборот убеждали: лучше не трогать. Поэтому мы назвали нашу экспедицию в шутку «Язь и мужики против метеорита и зеленых человечков».

Талисман экспедиции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вообще название неофициальное: придумали для боевого духа и чтобы в телевизоре громче звучало. Язь появился из-за популярного в тот год видео, на котором рыбак кричал нечеловеческим голосом:

— Я-я-я-я-зь!!!

Когда метеорит упал, среди людей были популярны версии: это сбитая ракета или пришельцы. В общем, что угодно, только не камень.

На руку конспирологической версии играли объекты вблизи. Это — военная часть с действующим полигоном, на котором постоянно что взрывают. И несколько закрытых городов на территории Челябинской области.

«ХУЖЕ СЕКТАНТОВ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИ»

Следом за местными, на берег начались паломничества эзотериков. Здесь постоянно кто-то медитировал. Был конец лета и люди тут сидели в позе лотоса, заряжаясь космической энергией озера. Особо ушлые набирали из озера воду и продавали ее в интернете по 300 рублей за полторашку. Но бизнес это, правда, не пошел.

Один раз к священным водам приступил основатель Церкви Челябинского Метеорита Алексей Бравый (имя изменено). Южноуралец утверждал, что метеорит был послан нам свыше. Что этот сакральный объект несет знания. Откровение объяснить Бравый толком не мог.

На берег Чебаркуля Алексея привезли журналисты, чтобы сделать сюжет. Культ успехом ни у кого кроме создателя не пользовался. Его самого через пару лет определили в психбольницу на лечение.

Осколки метеорита, который собрали жители окрестных сел 15 февраля 2013 года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но Мурзину все это кажется пустяками, куда большую неприязнь он испытывает к псевдоэкологам.

— Не имея образования, они так много «знают» о защите окружающей среды! Как-то подошла парочка, представилась членами «Гринпис». Заявили, что смерили уровень замутненности в 8 и 10 часов утра и выявили, что вода стала хуже. Юмор в том, что мы три дня в воде не работали — чинили насос который откачивал ил вокруг метеорита.

Тем не менее волноваться за экологию стоило. Поэтому пробы воды Роспотребнадзор брал постоянно: радиации не нашли. Внеземные молекулы на контакт тоже не выходили.

ОПАСНАЯ «СГУЩЕНКА»

На дне озера Чебаркуль лежит толстенный слой ила. Только метеорит углубился на 10 метров. А сколько еще под ним! Все это копилось от сотворения Земли. Разворошишь и экологическая катастрофа местного масштаба обеспечена. Ведь ил это не просто грязь в воде, в нем также кроются опасные микроорганизмы. Но если их не трогать, то водоем не опасен для человека: купайся, рыбачь, бери воду.

— Озеро — единственный питьевой источник Чебаркуля и окрестных поселков. Если бы мы что-то нарушили, это бы моментально потекло в краны. Работу мы выполнили без нареканий!

— Как отыскали метеорит, не вороша ил?

— Дно засняли эхолотом. Это устройство как УЗИ, обнаружило в иле объект. Что там точно: показать снимок не может — лишь расположение и очертания. Но поскольку на водную гладь, куда зимой упал метеорит заблаговременно установили буй, то решили, что точка на снимке и есть нужный камень. Так и вышло.

— Под водой хорошо видно?

— Куда там! Пока погружаешься еще можно рассмотреть состояние приборов. Только касаешься дна — ил встает стеной, — живописует Мурзин.

Кульминация операции: водолазы страхуют метеорит, который лебедка тянет на берега.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Водолазам не видно ничего, даже манометр, который показывает давление в баллоне за спиной. Поэтому работают на шлангах — воздух поступает из баллона на поверхности. Для этого на воду спустили понтоны. На платформах расположилась группа страхующих водолазов. Одновременно погружались три-четыре человека.

— Мы работали на ощупь. Мы это умеем. Во время ежегодного экзамена для водолазов, выполняем задание в противогазе с заклеенными очками.

Ил оказался пластичным, как говорит Мурзин, он на ощупь напоминает сгущенку. Насосы откачивают его, грязь попадает в коробочку-фильтр, которая также находится под водой, и там оседает. В сторону метеорита так прокладывали колодец.

— Когда тоннель в иле дошел до метеорита, под камень мы подсунули стальной лист и привязали его на поверхности к катамарану. Судно потащило груз в сторону берега. Все работы страховали водолазы, чтобы не ворошить конструкцией ил.

На расстоянии 25 метров от берега метеорит прикрепили к лебедке. С ее помощью и вытащили космического гостя.

На заключительный этап приезжал экс-губернатор Михаил Юревич.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«МЫ ВЕРНУЛИСЬ ТУДА»

Через полгода после поднятия метеорита экспедиция вернулась на берег Чебаркуля.

— Мы ждали, что как только потеплеет, озеро заполонят авантюристы с аквалангами. Так и вышло. Туннель, который мы прокапали, мог обрушиться и заживо погрести дилетанта. А у нас как: виноват всегда кто-то другой. Вот мы и приехали, чтобы привести дно в порядок.

Николай не скрывает:

— Когда эхолокатор сканировал дно, на экране отразились три светлых области на расстоянии 50 метров друг от друга. Одну из них изучили хорошо — это и был поднятый метеорит. Что за другие — не знаем. Скорее всего, это еще куски метеорита...

— А почему не подняли их сразу?

— Чтобы выйти победителями, нам было достаточно один большой метеорит достать — с этим мы справились. Да и дорого это.

— Сколько?

— За 8-10 млн рублей готов организовать новую экспедицию. Нужна также кипа разрешений от чиновников: Росрыболовство, Минэкологии. Роспотребнадзор должен взять пробы воды. Но разве для богатых людей это когда-то было проблемой?

В Чебаркуль приезжали сотни журналистов со всего мира.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МЕТЕОРИТ ХУДЕЕТ

Когда метеорит достали со дна озера и публично взвесили, здоровяк потянул на 570 кг. Сейчас он весит чуть больше полутонны. Ученые объясняют, дескать испарилась влага.

— Как же! Если так бывает, то давайте в горах дороги строить методом высушивания камней, — иронизирует Николай. — Кто знает, что делали с метеоритом, после того, как его с берега увезли? А никому из нашей команды даже сувенирного кусочка не подарили. Но мы если что сами знаем, где его взять...

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