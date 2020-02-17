Медицинский центр «Ювимед»: медицинские осмотры, медкнижки и консультации специалистов

Медицинский центр «Ювимед» проводит профмедосмотры, предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей транспортных предприятий, а также оформляет медицинские книжки работникам различных отраслей и медицинские справки:

- водительские справки для ГИБДД;

- справки на оружие;

- справки для поступления на государственную службу;

- справки в бассейн;

- справки подтверждения профпригодности при оформлении на работу и поступления в учебные заведения.

Также в медицинском центре «Ювимед» вы можете записаться на консультацию узких специалистов и воспользоваться услугами для дополнительного исследования здоровья:

- УЗИ,

- рентген,

- маммограф,

- флюорограф,

- лабораторные исследования.

В центре созданы условия для максимального комфорта пациентов:

- отсутствие очередей,

- комфортный офис и доброжелательный персонал,

- удобный график работы — с понедельника по субботу*,

- действует система скидок,

- программа работы с корпоративными клиентами — выездные комиссии в крупнейшие предприятия Челябинска и Челябинской области.

*МЦ «Ювимед» имеет собственные транспортные средства, благодаря чему наша выездная бригада врачей и медсестер может провести медосмотр вашим работникам в любой точке Челябинска (по Челябинской области — в пределах 300 км от г. Челябинска) без отрыва от производства.

Если вы хотите отдать свой голос за медицинский центр «Ювимед», выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Медицинский центр «Ювимед»

г. Челябинск. ул. Энгельса, 44 Г (вход со стороны остановки «Курчатова» («Энгельса»);

Тел: (351) 225-15-17, 225-15-18;

e-mail: uvimedchel@gmail.com;

Режим работы: с 9:00 до 18:00 (пн. — пт.), с 9:00 до 13:00 (сб.), вс. — выходной.

uvimed.ru

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