2020-02-17T12:19:13+03:00
Клиника года

Медицинский центр «Ювимед»: медицинские осмотры, медкнижки и консультации специалистов

Поделиться:
Изменить размер текста:

Медицинский центр «Ювимед» проводит профмедосмотры, предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей транспортных предприятий, а также оформляет медицинские книжки работникам различных отраслей и медицинские справки:

- водительские справки для ГИБДД;

- справки на оружие;

- справки для поступления на государственную службу;

- справки в бассейн;

- справки подтверждения профпригодности при оформлении на работу и поступления в учебные заведения.

Также в медицинском центре «Ювимед» вы можете записаться на консультацию узких специалистов и воспользоваться услугами для дополнительного исследования здоровья:

- УЗИ,

- рентген,

- маммограф,

- флюорограф,

- лабораторные исследования.

В центре созданы условия для максимального комфорта пациентов:

- отсутствие очередей,

- комфортный офис и доброжелательный персонал,

- удобный график работы — с понедельника по субботу*,

- действует система скидок,

- программа работы с корпоративными клиентами — выездные комиссии в крупнейшие предприятия Челябинска и Челябинской области.

*МЦ «Ювимед» имеет собственные транспортные средства, благодаря чему наша выездная бригада врачей и медсестер может провести медосмотр вашим работникам в любой точке Челябинска (по Челябинской области — в пределах 300 км от г. Челябинска) без отрыва от производства.

Если вы хотите отдать свой голос за медицинский центр «Ювимед», выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Медицинский центр «Ювимед»

г. Челябинск. ул. Энгельса, 44 Г (вход со стороны остановки «Курчатова» («Энгельса»);

Тел: (351) 225-15-17, 225-15-18;

e-mail: uvimedchel@gmail.com;

Режим работы: с 9:00 до 18:00 (пн. — пт.), с 9:00 до 13:00 (сб.), вс. — выходной.

uvimed.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двое погибли, шестеро травмированы: на трассе под Челябинском такси попало в лобовое ДТП
Ваня Фокин из Магнитогорска переезжает в Подмосковье
Бульдог Соня из Челябинска прославилась на всю страну умением кататься на скейтборде
ЧМК изготовил арматуру для строительства «Леруа Мерлен» в Новосибирске
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 триллиона рублей
Стало известно, почему в Челябинске власти не поздравили труженика тыла со столетием
Художница из Челябинска делает объемные картины из кожи, которые покупают директора и министры
Стало известно, когда на Кировке снесут все незаконные ларьки
Погода в Челябинске на 23 февраля: суровым будет только праздник
Стало известно, почему в Челябинске не чистят тротуары
Неизвестные напали на станцию скорой помощи в Озерске
Конькобежка Ольга Фаткулина прославила родной Челябинск в Америке
Экс-мэр Тефтелев попросил выпустить его из СИЗО
В Челябинске могут отменить карантин по гриппу
Наш лес сознательно убивают: жители челябинского микрорайона нашли обожженные деревья
Мошенники забрали у южноуральцев почти 400 тысяч рублей
В Челябинской области резко потеплеет
«Ничего не осталось!» пожар уничтожил дом матери-одиночки и ее дочери, купленный с помощью маткапитала