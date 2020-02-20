«МИБС-Челябинск»: диагностический МРТ-центр поможет узнать всю правду о здоровье

«МИБС» — крупнейшая в России медицинская организация, состоящая из сети диагностических МРТ-, КТ-, ПЭТ-центров, находящихся в более чем 90 отделениях в России и странах ближнего зарубежья. Помимо этого в г. Сант-Петербурге принимают пациентов корпоративные центры лечения онкологии с ультрасовременным оборудованием.

В Челябинске центр МРТ-диагностики «МИБС» был открыт в 2005 году. На то время мы были первым частным центром МРТ в Челябинске и области.

Уже 14 лет мы успешно работаем в регионе. Проведено более 240 000 обследований.

Качество диагностики в нашем центре признано пациентами и их лечащими врачами.

А так же мы являемся победителями в голосовании «Клиники года» 2018 и 2019гг.

Сегодня челябинский центр томографии «МИБС» это:

— Коллектив квалифицированных опытных специалистов, прошедших обучение в лицензированном корпоративном университете подготовки кадров в г. Санкт-Петербург.

— Новый томограф экспертного класса, который позволяет быстро и с высоким разрешением проводить как рутинные, так и сложные исследования.

— Широкий перечень проводимых исследований: головной мозг, позвоночник, органы брюшной полости, органы забрюшинного пространства, органы малого таза, суставы, сосуды, молочные железы, мягкие ткани и т.д.

— Специальные протоколы обследований пациентов с эпилепсией, рассеянным склерозом, а так же обследования пациентов после радиохирургического лечения.

— Использование в диагностике не только контрастного вещества, но и специальных протоколов диагностики (например, DWI), которые позволяют дифференцировать выявленные объемные образования.

— Проведения диагностики с внутривенным динамическим контрастированием с помощью автоматического инжектора MEDRAD (исследование малого таза, молочных желез, брюшной полости).

У нас происходит постоянный контроль качества выдаваемых заключений как внутренней врачебной комиссией, так и контроль ведущими специалистами МРТ из г. Санкт-Петербурга.

Центр подключен к телерадиологической сети, объединяющей все отделения компании и позволяющей в режиме on-line проводить врачебные консилиумы по сложным пациентам.

После МРТ-диагностики в челябинском филиале «МИБС» при наличии показаний, по желанию пациента или по рекомендации его лечащего врача, мы можем направить пациента на лечение в Клинику онкологии или в Центр радиохирургической медицины МИБС, либо даже в первый в России Центр протонной терапии МИБС (г. Санкт-Петербург).

Пациенты для прохождения МРТ могут к нам прийти либо сами, либо по направлению или рекомендации от своих лечащих врачей.

Для социальных категорий населения (пенсионерам, мед. работникам, детям и т.д.) в нашем центре предусмотрены скидки. А так же постоянно проводятся акции на комплексные исследования, позволяющие существенно экономить на диагностике.

Центр расположен в центре города, в месте с высокой транспортной доступностью (район ЮУрГУ).

Если вы хотите отдать свой голос за диагностический МРТ-центр «МИБС-Челябинск», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

«МИБС-Челябинск»

ул. Сони Кривой, 83 / ул. Тернопольская, 6;

Тел.: 8 (351) 245-81-81, 247-22-42, 8-922-715-01-74 (необходима предварительная запись на исследование);

e-mail: chldirect@ldc.ru

chelyabinsk.ldc.ru

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