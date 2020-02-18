После путаницы в роддоме русская стала таджичкой, а таджичка русской

Девять лет назад «Комсомолка» написала о двух семьях из города Копейск Челябинской области. Тогда в суде они требовали деньги с роддома, где в 1998 году перепутали их дочерей.

КАК УЗНАЛИ ПРАВДУ

История началась с копейчанки Юлии Андрущак. Ее мужа терзали сомнения по поводу их черноволосой дочки Ирины: разве может родиться у двух блондинов смуглолицый ребенок?

Родственники его еще подзуживали: «Нагуляла твоя!».

— Я этих претензий искренне не понимала, — говорит Юлия. — Ведь я не изменяла мужу никогда. А то, что она смуглая, так кто его знает, кто у нас в роду был.

Муж подал на развод. Юля погоревала совсем немного и снова вышла замуж. В этом браке у нее родился мальчик и девочка.

Тянуть троих детей нелегко, поэтому Юлия потребовала от бывшего алименты. А он потребовал тест ДНК на дочь. Тут и выяснилось: Ирина им не родная!

В РАССЛЕДОВАНИИ ОТКАЗАНО

После ошеломительного теста Юлия пошла в прокуратуру.

— Я вспомнила, что моя соседка по палате была Андрикова. А я — Андрущак.

В прокуратуре выслушали, но за сроком давности (а прошло 13 лет) открывать дело отказались.

Но на помощь пришла следователь Татьяна Лыжина. Это дело ее зацепило. Да и помочь хотелось по-женски.

Во внерабочее время следователь распутывала этот клубок. И через три месяца вышла на таджика Наймата Искандарова. Это в его доме росла дочь Юлии. Девочку назвали Анной.

ТИХАЯ АНЯ И БОЙКАЯ ИРА

О том, что светленькая голубоглазая Аня не его дочь таджик Наймат не догадывался. Ведь жена-то у него была русской. Но ней он прожил недолго: развелся, дочь Аню оставил себе, женился на таджичке, которая родила ему еще троих детишек. Купил дом в поселке, обзавелся хозяйством.

Аня росла тихой и послушной, возилась с младшими детьми, стирала, готовила. А из-за огородных работ по весне и осени даже пропускала уроки в школе.

А в это время настоящая дочь Наймата черненькая Ирина росла в исключительно светской семье. Была бойкой и веселой: подружки, дискотеки, модные одежки.

«ХОЧУ УВИДЕТЬ ДОЧЬ. НЕМЕДЛЕННО!»

Когда следователь нашла Наймата и показала ему фото его настоящей дочки, тот разрыдался. И попросил немедленно встретиться. В местном магазине скупил все сладости, фрукты и большой букет цветов. Созвонились с Юлией и поехали к ней домой.

Юлия представили Наймата дочке как своего старого знакомого. За столом Наймат напряженно молчал, а руки тряслись так, что чайная ложечка звенела о фарфор. Но пока раскрывать правду черненькой Ирине не стали.

На следующий день Юлия приехала в гости к Наймату.

— Сижу, не знаю, куда глаза девать — они только на дочку и смотрят, вспоминает Юля. — У Ани волосы растрепались. Я предложила заплести косичку. Плету, а руки прыгают. Волю слезам дала только когда на улицу вышла...

Юлия и Анна: одно лицо.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще месяц Юлия и Наймат ездили друг к другу в гости, но дочкам ничего не говорили, а сначала привели их на экспертизу ДНК. Это простая процедура - соскоб с нёба. Они и не догадалась, зачем это. В ожидании Наймат от волнения похудел на семь килограммов.

Наймат и Ирина - родные люди, так и не ставшие близкими друг другу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ТЫ — МОЯ МАМА!»

ДНК-экспертиза подтвердила подмену девочек. Через год семьи получили по суду по три миллиона рублей. Планы у них были грандиозными: построить дома на соседних участках, общаться, дружить.

Увы, в жизни все сложилось по-другому. Твердая характером черненькая Ира сразу сказала Юлии:

— Ты — моя мама, я никуда от тебя не уйду!

Относиться к Наймату как к отцу она не смогла. Да и пугала строгие мусульманские порядки в его доме.

АННА ВЕРНУЛАСЬ К ОТЦУ

Беленькая же Анна металась: то у родной мамы Юли поживет, то у Наймата. К тому же с бойкой черненькой Ириной она подружиться не смогла. А после окончания школы вернулась в дом к Наймату. Он нашел ей мужа таджика, они сыграли свадьбу, родили дочь.

— Хочется очень внучку увидеть, но с той стороны — стена, — разводит руками Юлия. — Скучаю по ней, сильно. Но общаться она не хочет, даже на свадьбу нас не пригласили.

Черненькая Ирина окончила колледж и тоже вышла замуж. В ее Инстаграм полно фото с мамой Юлией. С ней они по-прежнему лучшие друзья.

Анна и Ирина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Счастлива, что подменили»: перепутанная в роддоме 30 лет назад рада, что попала в чужую семью (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00