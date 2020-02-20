В Челябинске идет работа над неофициальным музыкальным рок-гимном Танкограда

В челябинской студии U-Sound началась запись песни «Меч откован», которая по замыслу ее создателей может стать неофициальным гимном Танкограда.

В годы войны в Челябинскую область было эвакуировано 315 промышленных предприятий со всего Советского Союза, за считанные недели на территории Южного Урала они обустроились и стали выдавать танки, ракетные системы залпового огня «Катюша», стрелковое оружие, боеприпасы, приборы для авиации, артиллерии и флота.

Бизнес-специалисты всего мира назвали это «русским экономическим чудом», ведь на армии Гитлера работала вся Европа, а на Красную армию — вся Челябинская область, ставшая для СССР уникальным промышленным щитом.

Закончить запись и сведение трека нужно в начале марта, чтобы затем приступить к съемкам видеоклипа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В тексте, написанном челябинским поэтом Константином Рубинским, прославляются люди и предприятия, во время Великой Отечественной войны не щадившие себя, сделавшие все для фронта и победы, — рассказывает лидер группы In Cash Константин Картамышев. — А мы, музыканты, попытаемся эти слова облечь в энергичную музыкальную форму, чтобы про подвиги наших предков в Танкограде можно было и рассказать, и спеть.

Песня «Меч откован» сделана для книги «Боги войны» Романа Грибанова (в центре).Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске находится один из самых эпичных памятников, посвященных войну — монумент «Тыл — фронту», который имеет и неофициальное название — «Меч откован». Образ рабочего, вручающего оружие воину, вдохновляет нас на творчество.

В марте мы планируем снять клип, причем надеемся на помощь южноуральцев — хотим среди потомков такоградцев провести видео-флешмоб.

Магнитогорский монумент «Тыл — фронту». Фото: УЛьяна ШЕВЧЕНКО.

Песня «Меч откован» элементом дополненной реальности будет запрограммирована в книгу «Боги войны» — это 60 рассказов о подвигах южноуральцев в тылу и на передовой, написанная челябинским автором Романом Грибановым.

Над песней работает аранжировщик Владимир Батраков...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Книга поступит во все учебные заведения Челябинской области накануне 75-летия Победы и школьники смогут не только читать о подвигах, но на смартфонах смотреть размещенные в издании видеоролики и слушать песни.

...и звукорежиссер Игор Кравчук.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Книга «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир», издается в рамках проекта Урало-Сибирского Дома Знаний «Южный Урал. Опорный край Победы», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/758035" frameborder="0"></iframe> Проект челябинских музыкантов «Боги войны».

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