2020-02-21T12:45:54+03:00
Клиника года

«Гемотест»: современная лабораторная диагностика в Челябинске

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Врач назначил анализы, но не хочется сидеть в очередях в поликлинике? Нужно быстро получить результаты для оформления справки? Вам помогут в отделениях федеральной медицинской компании «Гемотест».

1. Все нужные анализы — в одном месте.

«Гемотест» выполняет более 2500 лабораторных исследований, от общего анализа крови до сложных и уникальных для коммерческих лабораторий тестов. Заранее записываться на прием и сидеть в очередях не придется: процедура взятия крови займет у вас не больше 10 минут.

2. Результаты — на следующий день.

Большинство анализов выполняется за один день, и только часть сложных исследований потребует подождать от трех до пяти дней. Результаты можно получить по электронной почте или в личном кабинете на сайте, а чтобы вы их не пропустили, информационная система отправит бесплатное SMS-уведомление.

3. Точная и достоверная диагностика.

Исследованиям «Гемотеста» доверяют все медицинские учреждения России — и городские поликлиники, и частные медцентры. Все исследования выполняются в соответствии с международными стандартами на автоматических анализаторах и тест-системах ведущих мировых производителей. Каждая пробирка в присутствии пациента получает уникальный штрих-код, который сразу же загружается в лабораторную систему: ее не перепутают и не потеряют.

4. Скидки на все анализы.

Для пациентов младше 25 и старше 55 лет действует скидка 5% на все лабораторные исследования в любой день недели. Для всех остальных есть бонусная программа, которая позволяет оплачивать часть заказа накопленными баллами.

5. Компетентные врачи.

С результатами анализов можно в любое время обратиться в контакт-центр по номеру: 8 (800) 550-13-13. Консультанты помогут разобраться в полученных показателях, а при необходимости посоветуют, к какому специалисту обратиться на очный прием. Найти врачей можно и в самом «Гемотесте»: здесь работают квалифицированные специалисты разных профилей с большим опытом работы. Помимо этого, в «Гемотесте» можно сделать УЗИ или ЭКГ.

Если вы хотите отдать свой голос за медицинскую лабораторию «Гемотест», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

*Взятие биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Адреса отделений в Челябинске.

gemotest.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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