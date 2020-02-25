Поиски Семена Тютюева в Челябинске 2020: мужчина пропал 22 февраля, заведено уголовное дело об убийстве

30-летний Семен Тютюев широко известен только в узких кругах Челябинска. У мужчины собственный бизнес, он является депутатом Тракторозаводского райсовета. В СМИ публикаций о его работе до сих пор не было.

Но с конца прошлой недели Семен Тютюев стал главным ньюсмейкером Челябинска. Мужчина пропал при загадочных обстоятельствах вечером 22 февраля 2020 года. По факту исчезновения бизнесмена завели уголовное дело. Следствие не исключает, что челябинца могли убить.

— Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Проводится комплекс оперативно-розыскных действий, — рассказал КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

ПОЕХАЛ В МАГАЗИН ЗА ДЕТСКОЙ СМЕСЬЮ

Никаких подробностей следствия оперативники не раскрывают. О случившемся известно только по словам близких, которые в выходные обратились за помощью к горожанам в социальных сетях и в редакцию КП-Челябинск.

В ночь на субботу, 22 февраля, Семен Тютюев по просьбе супруги поехал за детской смесью в магазин «Лента» на Академика Сахарова. Выходя из супермаркета, он ненадолго задержался у входа и перебросился парой фраз с незнакомым мужчиной.

Потом они оба отошли на парковку. Семен, якобы, загрузил свои покупки в багажник и сел с новым знакомым в стоящий рядом автомобиль. Однако все, что случилось на парковке, на записях с камер видеонаблюдения видно нечетко. Определить марку машины и куда она подалась, трудно. Не вызывает сомнений лишь то, что Семен Тютюев сел в чужую машину спокойно, без принуждения.

НЕЗНАКОМЕЦ КУПИЛ ПЕРЧАТКИ И СКОТЧ

Близкие бьют тревогу.

— Семен не мог вот так просто пропасть. Его ждали дома с покупками для малыша! — замечает супруга.

Еще больше тревог вызывает случайный попутчик. Оперативники проследили за ним по записям камер видеонаблюдения внутри супермаркета.

— В магазин он зашел за Семеном. Спешно сделал покупки, а потом дожидался Семена у входа. В магазине мужчина купил три банки энергетического напитка, широкий скотч и перчатки. Возможно, он задумал преступление, — полагает супруга Семена.

Первоначально близкие молодого мужчина обратились за помощью в поисковый отряд «Легион-Спас». Но так как в деле наметился криминальный след, волонтеры не будут искать Семена, если их помощи специально не попросит следствие.

Поиски Семена Тютева в Челябинска по состоянию на 25 февраля 2020 года продолжаются.

В Челябинске пропал мужчина.На этом видео незнакомец, с которым общался Семен. Видео: запись с видеокамер в магазине.

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