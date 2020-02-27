Экс-жена челябинского омбудсмена Антона Шарпилова скрылась с детьми в Москве

«...Только отошла от ужаса. Сотовый сейчас включить не могу включить, чтобы не отследили», — это сообщение от бывшей жены омбудсмена Антона Шарпилова мы получили 27 февраля на мессенджер.

О каком ужасе написала корреспонденту КП-Челябинск Мария?

Ее телефон вне зоны доступа. Потому мы публикуем письмо, которое, прикрепленное к сообщению. Подписано послание представителем Шарпиловой, директором московского Центра «Защитники детства» Александром Маровым. Это правозащитная организация, специализация которой — семейные споры.

Мария Шарпилова считает, дети должны жить с ней.Фото: Андрей АБРАМОВ

«ДЕВОЧКА ПЛАКАЛА И ИСПУГАННО МОТАЛА ГОЛОВОЙ»

«История о том, как Челябинский омбудсмен Антон Шарпилов забрал у бывшей супруги Марии маленьких детей получила широкий резонанс. Суд встал на сторону отца, разрешив матери всего 20-25 встреч с детьми в год, а в дальнейшем изменив график на 10 встреч в неделю. Дело освещали федеральные и региональные СМИ.

История получила продолжение. Мария вынуждена была забрать детей у отца и уехать в Москву. Ею подан иск в суд об определении места жительства детей с ней», — пишет представитель Марии Шарпиловой.

Из письма следует, что 23 февраля Мария забрала сына и дочь, согласно графика о порядке общения. Почти сразу, подчеркивает представитель Марии, дети начали плакать.

В сообщении Центра «Защитники детства» говорится, что во время встреч дети просили Марию не фотографировать их, не снимать не видео; провожая, не заходить с ними в подъезд. «Говоря о наказаниях, дети часто упоминали сожительницу отца», — уточняют правозащитники.

Во время встречи 23 февраля мать повела дочку в туалет. На попке у нее обнаружила синяк. На все расспросы, откуда синяк, «девочка просто плакала и испугано мотала головой».

Жалобы детей и синяк на ягодицах дочки «вынудили Марию решить уехать с детьми из Челябинска и продолжить борьбу за детей уже на территории другого субъекта. Так Мария и ее дети оказались в Москве».

В столице Мария и дети прошли обследование психолога, «которое указывает на возможное жестокое обращение с мальчиком в период его проживания в семье отца, а также на то, что взрослые заставляли его называть мамой новую женщину отца, формируя при этом негативный образ настоящей матери». По мнению Шарпиловой, к ее маленьким детям применялись недозволенные методы воспитания.

С КЕМ ЖИТЬ ДЕТЯМ?

В письме от правозащитников есть комментарий Марии Шарпиловой:

«Смотреть на то, как твои малыши плачут и умоляют не отдавать их — невозможно. Никто не вправе бить их и кричать на них. Они маленькие и беззащитные. Отец детей ввел меня в заблуждение относительно своих намерений, врал мне о том, что суд нужен для того, чтобы он мог жить с детьми, пока я была в командировке и обманным путем выиграл суд, а затем начал последовательно отчуждать от меня детей. Я же убеждена, что детям нужны и мама, и папа, но пока они маленькие, то мама им нужна особо остро.

Я подала иск в суд и намерена бороться за то, чтобы у моих детей была мать. При этом я искренне надеюсь, что Антон будет действовать в интересах детей и мы с ним сможем оставаться родителями, не впутывая детей в этот страшный конфликт».

В столице Шарпилова обратилась в суд с иском об определении мета жительства детей с ней. Ее интересы представляет Центр содействия реализации родительских прав «Защитники детства».

«У маленьких детей должна быть мама. То, что происходило на территории Челябинской области в отношении Марии и ее детей, вызывает недоумение и ужас. Я лично видела, как дети привязаны к Маше, как они обнимают ее, ни на шаг от себя не отпускают и как трепетно и с самоотдачей занимается детьми Мария, — комментирует в письме ситуацию официальный представитель Шарпиловой — Лишать детей благополучной мамы, которая их любит, занимается их здоровьем, развитием, посвящает им все свое время, при этом имеет доход и не асоциальна — это самый настоящий фашизм. Мы будем помогать Марии и ее детям во всем, чтобы этот абсурд закончился».

Мария и ее новые адвокаты надеются, что сторона отца согласится на мировую, что дети не будут вовлечены в конфликт и смогут сохранить стабильное эмоциональное состояние.

КАРЬЕРА ПРАВОЗАЩИТНИКА НЕ УДАЛАСЬ

Напомним, что история семейного конфликта бывших супругов Шарпиловых — Антона и Марии — попала в поле зрения челябинских СМИ, когда бывший супруг стал Уполномоченным по правам человека.

Разводясь, бывшие муж и жена не смогли решить миром, с кем будут жить их маленькие дети - четырехгодовалый сын и двухлетняя дочка.

Суд первой инстанции постановил: с отцом. А матери, не лишенной родительских прав, детей дозволялось видеть несколько раз в год, по большим праздникам.

Мария обжаловала решение в областном суде, добившись права видеть детей несколько раз в неделю.

Малыши жили с Антоном в Чебаркуле, Мария - в Челябинске. На рейсовых автобусах, по вечерам, после работы, она моталась в маленький город, где гуляла и играла с сыном и дочкой. Встречи фиксировала на видео, чтобы у Антона не было претензий. И каждый раз дети, по словам Марии, плакали, просили оставить их у себя.

Из-за выплеснувшегося в СМИ конфликта омбудсмен Шарпилов написал заявление на увольнение.

Мы следим за развитием событий.

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