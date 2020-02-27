Диагностическая клиника МРТ «Поиск»: решение вопросов здоровья на экспертном уровне
Диагностическая клиника МРТ «Поиск» оказывает услуги по профессиональной МРТ-диагностике и работает только по утвержденным МРТ-протоколам. Методическое руководство проводится известными специалистами Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. В клинике используются новый современный томограф экспертного класса мощностью 1,5 Теслы.
Области исследований:
• структуры и сосуды головного мозга, все отделы позвоночника и костные структуры черепа;
• органы грудной и брюшной полостей, малого таза;
• органы мочевыделительной системы и забрюшинного пространства;
• суставы и мягкие ткани, молочные железы, железы внутренней секреции;
• другие специальные исследования.
Всего в арсенале порядка 41 вида исследований и 41 вид комплексных исследований.
Все исследования проводятся по единым утвержденным протоколам.
Почему стоит обратиться в клинику МРТ «Поиск»?
Врачи клиники проходят аттестационную квалификацию при Минздраве области, каждый месяц проходят разборы значимых исследований с докладом их в Областном обществе врачей рентгенологов и радиологов. В ДК «Поиск» работают 8 врачей, 3 кандидата медицинских наук, 1 врач высшей категории, 4 врача первой категории, 1 врач второй категории
ООО ДК «Поиск» уже три года по тендеру сотрудничает с МАУЗ «Городская клиническая больница № 1» по обслуживанию пациентов Министерства Обороны и ФСБ России.
Клиника удобно расположена, перед входом имеется парковка. Специалисты ведут прием семь дней в неделю, а также в праздничные дни, что делает посещение максимально комфортным.
Если вы хотите отдать свой голос за диагностическую клинику МРТ «Поиск», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.
ООО ДК «Поиск»
г.Челябинск, ул. Воровского, 9 А;
Тел.: (351) 211-05-35, 750-56-34, +7 (922) 750-56-34;
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ИСТОЧНИК KP.RU