2020-02-27T17:29:57+03:00
Клиника года

Диагностическая клиника МРТ «Поиск»: решение вопросов здоровья на экспертном уровне

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Диагностическая клиника МРТ «Поиск» оказывает услуги по профессиональной МРТ-диагностике и работает только по утвержденным МРТ-протоколам. Методическое руководство проводится известными специалистами Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. В клинике используются новый современный томограф экспертного класса мощностью 1,5 Теслы.

Области исследований:

• структуры и сосуды головного мозга, все отделы позвоночника и костные структуры черепа;

• органы грудной и брюшной полостей, малого таза;

• органы мочевыделительной системы и забрюшинного пространства;

• суставы и мягкие ткани, молочные железы, железы внутренней секреции;

• другие специальные исследования.

Всего в арсенале порядка 41 вида исследований и 41 вид комплексных исследований.

Все исследования проводятся по единым утвержденным протоколам.

Почему стоит обратиться в клинику МРТ «Поиск»?

Врачи клиники проходят аттестационную квалификацию при Минздраве области, каждый месяц проходят разборы значимых исследований с докладом их в Областном обществе врачей рентгенологов и радиологов. В ДК «Поиск» работают 8 врачей, 3 кандидата медицинских наук, 1 врач высшей категории, 4 врача первой категории, 1 врач второй категории

ООО ДК «Поиск» уже три года по тендеру сотрудничает с МАУЗ «Городская клиническая больница № 1» по обслуживанию пациентов Министерства Обороны и ФСБ России.

Клиника удобно расположена, перед входом имеется парковка. Специалисты ведут прием семь дней в неделю, а также в праздничные дни, что делает посещение максимально комфортным.

Если вы хотите отдать свой голос за диагностическую клинику МРТ «Поиск», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

ООО ДК «Поиск»

г.Челябинск, ул. Воровского, 9 А;

Тел.: (351) 211-05-35, 750-56-34, +7 (922) 750-56-34;

mrt-clinic-poisk.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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