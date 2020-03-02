Что подарить на 8 марта в Челябинске: пять идей небанальных подарков

На носу 8 марта, праздник для женщин и испытание для мужчин: снова хозяйничать на кухне и шерстить интернет в поисках подарка. С посудой и приготовлением праздничного ужина можем лишь помочь, поддержав морально. А с идеями подарка — без проблем. Собрали для вас пять вариантов небанальных презентов на разный вкус и кошелек, выбирайте.

СЕРТИФИКАТ НА РАЗБОР ГАРДЕРОБА

Подарок для тех, у кого полки в шкафу ломятся, а носить нечего. Стилист приедет домой, разгрузит шкаф, выбросив лишнее, и составит модные комплекты из оставшихся вещей. Расскажет, как одеваться стильно и со вкусом, а еще как грамотно покупать одежду. В общем, отличная возможность обновить гардероб, не выходя из дома и не совершая покупок. А вам, мужчины, сэкономить деньги на платьях и блузочках.

Цена: от 1500 руб.

* Найти стилиста можно через «ВКонтакте» или Инстаграм по тэгу #стилистчелябинск.

Стилист поможет избавиться от вещей, которые не подходят девушке и даст рекомендации по стилю.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОЛЕТ В АЭРОТРУБЕ

Это яркие ощущения свободного падения и парения над землей, схожие с прыжком с парашюта. Сюрприз, который подарит море эмоций и запомнится на всю жизнь.

Цена: от 2200 руб.

* В Челябинске есть аэротруба открытого типа — то есть нужно одеться потеплее, а если на улице будет холоднее -5 градусов, полет придется перенести. В любую погоду гостей ждет аэротруба в Миассе.

Полет в аэротрубе похож на прыжок с парашютом, но в разы безопаснее.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ПОЛЕЗНЫЕ ВКУСНЯШКИ

Альтернатива классическим коробкам конфет и тортам — полезные десерты. Они вкусные и не навредят фигуре. Это могут быть трайфлы — мини торты в порционных стаканчиках, домашний зефир или пп-чизкейк. Есть даже пп-конфеты и печенье. Также можно подарить букет из фруктов или тарелку изысканных сыров.

Цена: от 1000 руб.

Где заказать:

* «Ам Ням Букет», группа во «ВКонтакте»,

* Магазин «Сырный сомелье»,

* Доставка здоровой еды Fresh box,

* Полезные десерты Челябинск, Instagram.

К сладкому неравнодушны многие девушки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Смелым натурам, любящим адреналин, можно подарить поход на леденящий кровь квест, премьеру фильма ужасов или триллер. В прокате сейчас «Переводчики» — история 12 филологов, закрытых в специальном бункере для работы над переводом книги, а еще «Яга. Кошмар темного леса» про няню-демона, укравшую ребенка у молодой семьи.

Также можно подарить книгу с сюжетом, от которого мурашки идут по коже. Беспроигрышным вариантом будут произведения Стивена Кинга.

Цена: от 400 руб.

* Квесты в реальности Chelbunker

* Прятки в темноте

Хоррор-квесты сейчас очень популярны.Фото: Евгения ГУСЕВА

ТЮЛЬПАНЫ В ВАЗЕ

Еще один интересный подарок на 8 марта в Челябинске — живые тюльпаны в вазе. Такие к празднику стали продавать в сети крупной сети супермаркетов. В отличие от срезанных, эти цветы простоят долго, около месяца, и все это время будут радовать вашу девушку ароматом и красивыми бутонами. А осенью луковицы можно снова высадить в горшок или в клумбу.

Цена: 299 руб.

* Группа во «ВКонтакте» «В зелени»

Через две недели у этих тюльпанов проклюнутся бутоны.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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