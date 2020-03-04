Зачем мужчине обрезание: уролог отвечает на неудобные вопросы

Обрезание крайней плоти у мужчин или циркумцизия — это хирургическая операция, к которой прибегают для решения ряда вопросов мужского здоровья.

Помимо религиозных целей, к этой процедуре прибегают и по медицинским показаниям. Например, при невозможности открыть головку полового члена на фоне фимоза. Попытки открытия сопровождаются рубцами на уздечке и крайней плоти, а это, увы, полностью снижает качество жизни мужчины. Правильно выполненная операция обязательно сопровождается пластикой крайней плоти и уздечки полового члена.

Преимущества процедуры обрезания:

— профилактика инфекций и рака простаты;

— избавление от воспалений и фимоза;

— фимоз и воспаления больше не доставят мужчине неудобств, поскольку у него будет отсутствовать полость, в которой собираются бактерии;

— увеличение продолжительности полового акта;

— по отзывам пациентов, обрезание не просто продлевает время интимной близости, а восстанавливает качественный секс;

— эстетичный вид мужского члена.

Учитывая то, что процедура обрезания является хирургической операцией, проводить ее следует в условиях стационара под наблюдением опытных специалистов.

Преимущества обрезания в Урологическом центре доктора Соколова А.В.

• Профессионально: узкоспециализированный хирург-уролог с 20-летним стажем.

• Специальная методика операции: возможность утолщения полового члена.

• Без боли: местная анестезия на четыре-шесть часов, половой член нечувствителен.

• Комбинированная анестезия: для максимального снижения болевых ощущений!

• Амбулаторно: на следующий день можно приступить к работе и водить автомобиль.

• Незаметность шва: аккуратные и рассасывающиеся швы толщиной с волос обеспечат отличный косметический результат.

• Бесплатная пластика уздечки: при выявлении короткой уздечки выполним пластику.

• Комфортные перевязки: специальный неприлипающий материал.

• Бесплатное сопровождение: проконсультируем вас по любым вопросам периода восстановления.

Часто задаваемые вопросы

• Мне будет больно во время обрезания?

В Урологическом центре доктора Соколова А.В. делают инновационную двуступенчатую анестезию, которая на исключает любые неприятные ощущения во время операции. Другими словами, пациент ничего не чувствует.

Если пациент желает вообще избежать каких либо ощущений, то операция может быть выполнена под комбинированной анестезией. В этом случае мужчина засыпает до начала операции, а просыпается когда все сделано. И в дальнейшем, в течение 4-6 часов, также не наблюдаются болевые ощущения.

• Через сколько дней шов заживет?

Шов выполняется саморассасывающимся шовным материалом VICRYL, который рассасывается на 14-21-е сутки.

На месте шва около 30 дней будет розовая кожа, потом место шва будет практически незаметно.

• Как нужно готовиться к операции?

За два-три дня до операции запрещено употреблять алкоголь и наркотики. Перед операцией нужно обязательно побрить лобковые волосы. Нельзя пить и принимать пищу за 6 часов до операции. В день операции на головке и крайней плоти не должно быть воспаления

• Могут ли возникнуть осложнения?

Обычно все проходит по плану, но бывают пациенты, у которых появляется воспаление при несоблюдении рекомендаций. В этом случае проводится лечение до полного заживления. Лечение осуществляется за счет клиники.

• Мне будет больно мочиться после операции?

При операции удаляется лишь небольшой участок кожи, он не связан с уретрой, поэтому мочеспускание после операции будет безболезненным.

• Когда можно заниматься сексом?

В течение двух недель после операции нельзя вести половую жизнь и заниматься мастурбацией. В дальнейшем секс возможен с использованием презерватива до полного заживления в течение одного месяца.

• Надо ли приходить на прием до операции?

Консультация необходима для выбора типа обрезания с учетом пожеланий и особенностей анатомии полового члена, вида обезболивания в зависимости от Ваших предпочтений, особенностей ведения послеоперационного ведения. Абсолютно обязательна при наличии фимоза, баланопостита, выделениях из уретры.

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По всем вопросам необходимо записаться к урологу-андрологу, кандидату медицинских наук, главному врачу центра Соколову Андрею Васильевичу по телефонам: (351) 220-70-48, +7 (963) 077-97-83.

Урологический центр доктора Соколова А.В. — участник проекта «Клиника года — 2020. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос за данный медицинский центр, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

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