Медицинский центр VITOM: специально для жителей Челябинской области

В 2012 году была основана компания ООО «Эм Эр Ай Клиник» для реализации проекта по открытию медицинских центров магнитно-резонансной томографии VITOM.

Одним из первых медицинских центров VITOM был открыт в городе Касли Челябинской области. Он и сейчас является многопрофильным медицинским центром, принимает пациентов на обследование в области МРТ, УЗИ, осуществляет приемы узких специалистов и производит забор анализов. В городе Касли уже более 40 000 пациентов, успешно пройденных обследования.

С 2014 медицинский центр VITOM начал принимать пациентов в городе Курган, также специализируясь в области магнитно-резонансной томографии. На сегодняшний день обследовано более 20 000 пациентов. В ближайшее время клиника планирует расширить спектр медицинских услуг и стать многопрофильным медицинским центром в Кургане.

В медицинском центре VITOM прием ведут высококвалифицированные врачи из Челябинска, в том числе кандидаты и доктора медицинских наук. Врачи медицинских центров VITOM работают на современном оборудовании. Диагностика производится на магнитно-резонансном томографе SIMENS, выдающий снимки повышенной четкости, позволяет докторам ставить наиболее точный диагноз. Основной задачей медицинского центра является забота о пациентах и предоставление для них медицинских услуг на высоком уровне, без длительного ожидания, в кратчайшие сроки и по доступным ценам.

За время своей работы МЦ VITOM успел завоевать доверие не только жителей города Касли, но и других населенных пунктов Южного Урала. Благодарные пациенты рекомендуют клинику своим родным и близким, отправляют результаты обследований для консультации в другие города и страны. Высоко оценивают работу коллег и советуют наблюдаться в VITOM врачи из других городов и области.

— Мы не хотим останавливаться на достигнутом, а хотим расширить спектр возможностей в ежедневной заботе о здоровье, — подчеркивают в МЦ VITOM.

Если вы хотите отдать свой голос за медицинский центр VITOM, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

МЦ VITOM

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