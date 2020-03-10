2020-03-09T23:22:50+03:00
Общество

Сотрудницы поликлиники в Челябинской области обиделись на поздравление с 8 марта

Им не понравилась пьяная змея
Инна КУМЕЙКОИрина КАРЕЛИНА
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Сотрудницы поликлиники в Челябинской области обиделись на поздравление с 8 мартаСотрудницы поликлиники в Челябинской области обиделись на поздравление с 8 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Открытка с пьяным змием, обвившимся вокруг бокала, и надпись «Минздрав предупреждает» — такой дизайн поздравительного объявления оценили не все виновницы торжества. Листовку-открытку выложили в соцсети.

Вот такое поздравление с 8 марта. Фото: vk.com/chp_miass

Вот такое поздравление с 8 марта. Фото: vk.com/chp_miass

— Вот так поздравила с 8 марта своих сотрудниц заведующая поликлиникой, — написала в группе «ЧП Миасс» в ВК жительница Миасса Мария Страдальцева. — Я считаю, что это плевок в лицо, ведь там работают добросовестные и непьющие сотрудники. Можно было и поприличней выбрать поздравление!

Одни подписчики паблика поддержали ее возмущение. А другие написали, что у некоторых людей просто нет чувства юмора.

— Не банально, а очень даже оригинально! — оценила Дарья Иванова.

БИТВА ЗА ТЮЛЬПАНЫ

Впрочем, были 8 марта в Челябинской области и более эпичные инциденты. Так, в Миассе мужчины подрались с женщинами в магазине из-за цветов по одному рублю за штуку.

— Магазин объявил 8 марта распродажу тюльпанов по рублю за штуку, — рассказывает в группе «ЧП Миасс» в ВК Виктория Чистякова. — Я решила прийти пораньше, до открытия. Но в 8:50 уже была очередь. Толпа чуть дверь не снесла. Мужики орут женщинам: «Отойди, тварь, я тут стоял!» А женщины в ответ: «Пошел на хрен, я с ребенком!»

Как рассказывают очевидцы, битва полов переросла из словесной перепалки чуть ли не в драку. Люди стали толкаться. Кто-то даже упал. И все ради чего? Как оказалось, акционные тюльпаны продавали по три штучки в одни руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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