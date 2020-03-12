«Крутые светофоры и вкусная еда»: 7 вещей, которые удивили голландцев в Челябинске

Питер и Рэмко у себя в Голландии выращивают цветы ели и пихты. И продают их по всему миру. Накануне 8 марта они на пару дней прилетели в Челябинск и Екатеринбург, прицениться, узнать, что и как, чтоб лучше понять, как работает цветочный бизнес в России.

Корреспондент КП-Челябинск попросил голландцев смотреть не только на цены и цветы, но и по сторонам. И подмечать что-то интересное (кроме дымящих труб и грязи под ногами).

Чему же удивлялись гости.

1. ЧЬЯ ЭТО ЗЕМЛЯ?

Едем по трассе. Вокруг леса, поля и реки. В окно смотрят:

— А чья вся эта земля? Правительства? Или есть собственник? И так много!

За окном просто поле, лесок там где-то вдали. Все, как обычно. Не пашня никакая. Ну, может, скотину тут пасут летом. Широка страна. В Голландии пустой земли вдоль трассы не увидишь. Обязательно ферма будет, или пашня, или водные каналы.

2. МАЛО ЦВЕТОВ

Голландцев удивил небольшой ассортимент цветов в супермаркетах. У них выбор цветов на полках продуктовых магазинов гораздо больше. Все потому, что в Европе их берут не только по праздникам, покупают постоянно. Вместе с молоком и хлебом. С колбаской и вином. Чтоб дома всегда стоял свежий букетик, или даже два.

У нас такой традиции нет. И будет ли когда?

Зато ребята оценили тюльпанчики в «Магните», которые с луковицами сразу в вазе стоят. И обратили внимание, как люди тюльпаны выбирают.

— Надо брать те, которые еще даже из бутончика не вылезли. Они распустятся дома и простоят подольше, — советует Рэмко.

3. СКОЛЬКО ТАМ — НА СВЕТОФОРЕ?

Оценили ребята наши челябинские светофоры с секундомером.

— О! Это реально удобная штука. У нас в Голландии таких нет.

4. А ГДЕ ВСЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/765782" frameborder="0"></iframe> 3. Голландцы в Челябинске: светофоры.

В Голландии полно электрокаров. Почти все такси в Амстердаме — марки Тесла.

— Мы не увидели ни одной электрической машины у вас. Их так мало?

Да, электрокаров у нас мало... И велосипедов, тоже мало, увы.

Машины, говорят, у вас все одного цвета, серого. Я не стал им объяснять, что аномальное тепло, снег тает, дорога мокрая, грязь летит, мыть бесполезно. Потому что вспомнил, как в прошлом феврале две недели ездил по Голландии на машине. И в дождь и ясную погоду. И машина серой не стала. Совсем даже. Чудеса!

5. У ВАС МНОГО ЕДЫ!

Зато им очень понравились наши кафе и рестораны.

— У вас большой выбор еды и все очень вкусно!

Раньше я об этом не задумывался, а ведь и вправду у нас неплохое разнообразие блюд и национальных кухонь. Японские суши, уральские пельмени, рамэн, карри, хачапури по-аджарски, долма и плов. А еще всякая шаурма, столовые разные: «Сели съели» и «Патриот».

6. МНОГО МАГАЗИНОВ!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/765776" frameborder="0"></iframe> 5. Голландцы в Челябинске: Еда.

И это тоже их удивило. У вас, говорят на каждом углу или продуктовый киоск, или маркет.

— Очень много магазинов!

Я вспомнил, как мы в Амстердаме полквартала прошли, чтоб купить батон и молока. А у нас да — в каждом подъезде алкомаркет. И к 8 марта там, в алкомаркетах розами по три штуки в букетике по 300 руб. Голландцы говорят, что розы отличные, можно брать.

7. ПРО МУСОР

С раздельным сбором мусора все понятно. В Челябинске его нет.

— Но вообще-то у нас на улицах тоже не везде есть контейнеры для раздельного сбора, — успокоили меня тактичные европейцы.

Прошлой весной парни тоже были у нас. Едем мы с ними за городом. А вдоль обочины дорожники мусор собрали и в черных мешках расставили. Голландца сперва подумали, что это мы так мусор выкидываем из машин. А потом, когда увидели, что его специально так собирают, а потом увозят, оценили!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/765777" frameborder="0"></iframe> 7. Голландцы в Челябинске: мусор.

P.S.

Очень жаль, что не было времени вывезти товарищей подальше. В лес. В горы. На лыжах покататься. На озера посмотреть. Из бани в снег где-нибудь нырнуть. Вот тогда можно было бы говорить о каком-то более-менее полноценном впечатлении от региона. Но парни, скорее всего, не последний раз к нам, так что покажем еще и горы, и овраги, и лес.