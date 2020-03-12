Семейная стоматологическая клиника: качественная и доступная стоматология

Семейная стоматологическая клиника создана по принципу сделать качественную стоматологию доступной, понятной и комфортной для жителей Челябинска и Челябинской области.

— По итогам 11 лет работы и лечения более чем 30 000 пациентов мы с уверенностью можем сказать, что нам это удалось, — говорят в клинике.

Семейная стоматологическая клиника сегодня — это три клиники в разных районах города, оснащенные самым современным оборудованием для:

•восстановления утраченных зубов,

•лечения без страха и боли под наркозом,

•создания голливудской улыбки Вашей мечты,

•комфортного лечения детей без лишнего стресса, как для малышей, так и для взрослых,

•уникального восстановление стоматологического здоровья для старшего поколения вашей семьи.

— Открывая наши клиники, мы никогда не делили их на ценовые сегменты, а значит никогда не экономили ни на оборудовании, ни на материалах, — подчеркивают в клинике. — Обращаясь в любую из наших клиник, вы можете быть уверены, что с вами работают ведущие специалисты Челябинской области по каждой стоматологической специализации. Прекрасные отзывчивые доктора, действительно заботящиеся о всех аспектах вашего стоматологического здоровья.

Семейной стоматологической клинике пациенты доверяют здоровье всех членов семьи от бабушек и дедушек до малышей. Каждый специалист ждет вас на качественную комплексную консультацию. Здесь используют все знания и прилагают все необходимые усилия, чтобы вы могли улыбаться любимым чаще.

Если вы хотите отдать свой голос за Семейную стоматологическую клинику, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Семейная стоматологическая клиника в Челябинске:

ул. Салютная, 10;

ул. Гагарина, 38;

ул. Аношкина, 10;

Тел.: (351) 216-12-30;

2140000.ru;

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