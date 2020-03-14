2020-03-14T07:26:20+03:00
Общество

Вместо уроков — мыть посуду: как в школах Челябинска используют детский труд

Законно ли это, и что думают родители
Ирина КАРЕЛИНА
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Жительница Челябинска выступила против дежурства детей в школьной столовой.Жительница Челябинска выступила против дежурства детей в школьной столовой.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Мама ученика одной из школ Металлургического района Челябинска выступила против дежурства детей в школьной столовой. Она подняла этот вопрос на собрании. Женщина считает, что сотрудники общепита в сговоре с директором снимают детей с уроков и привлекают к работе из-за того, что у них не хватает персонала. Об этом рассказали в социальном сервисе «Яндекс.Район» другие родители.

С одной стороны, раньше все дежурили в школах: и парты мыли, и полы с окнами. А еще раньше — в колхоз ездили всем классом картошку копать. Ни у кого не возникало вопроса «А оно нам надо?» С другой стороны, дети ходят в школу за знаниями, а не посуду мыть. Жители Челябинска обсуждают тему в группе «Комсомольская правда — Челябинск» в ВК.

МНЕНИЕ «ЗА»

Евгений Мороз:

— А что умеют наши дети, кроме того как зависать в гаджетах? Дежурство еще никого не убило, хоть к какому-то труду приучать надо!

Татьяна Долинина:

— Современных детей со скрипом заставишь мыть посуду и прибираться дома, потому что они не должны! Детский труд, якобы, нельзя эксплуатировать! С 1 класса им раздают номера горячей линии и настоятельно просят звонить, если их обижают родители. Раньше били ремнем, ставили в угол. Может быть, не правильно, но выросли достойными людьми с руками и ногами! А сейчас посылают на улице матом, и ничего не сделаешь.

Елена Гофман:

— В японских школах нет уборщиц — классы убирают сами дети. Они уверены: только так дети научатся уважать чужой труд и не будут мусорить. Я бы была не против, если бы у нас было именно так.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Николай Деняев, школьный учитель:

— Толку от этих дежурств особого нет, а траты времени очень большие. Даже если это дежурство только на перемене. Время надо тратить рационально: на отдых и подготовку к предстоящим урокам.

Александр Агарков:

— Раньше столовая была муниципальной, а теперь это чей-то бизнес. То есть кто-то с бесплатного труда детей имеет прибыль!

Ирина Максимова:

— Урок прогуляешь, а потом тебя спросят и два поставят. Так как учителя не волнует, где ты там дежурил. Мы говорим детям: “Учись — иначе станешь дворником”. А, оказывается, детей сразу в школе готовят к профессиям уборщицы и посудомойки!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Должны спросить у родителей»

Если в школах есть свои локальные акты, разрешающие привлекать учеников к общественно-полезному труду, то все законно, — комментирует КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова. — То есть Министерством образования — ни федеральным, ни региональным — это не регламентируется. Но школы должны согласовать дежурства учеников с их родителями. Учитывается мнение большинства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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