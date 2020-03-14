Мужчину зверски убили, когда узнали, что он женщина: подробности жизни трансгендера в Челябинске

Алена (все имена в материале изменены) решилась рассказать журналистам свою историю с одной целью: она хочет справедливого наказания для всех, кто причастен к смерти ее любимого человека. Он представлялся Валерой, хотя по паспорту и физиологически был женщиной. Никто, кроме самых близких людей, не знал его тайну до одного рокового дня.

Валерий работал дворником и таксовал. Фото из личного архива героев материала.

ВСЕ ДУМАЛИ: ЖЕНАТ

Валера жил в центре Челябинска — в прогрессивном молодежном райончике. Иностранные темнокожие студенты, хипстеры, фрики… Да кого там удивишь трансгендером?! Вот только контингент расположенного рядом общежития, где жил Валера, совсем другой. Квадратные метры ему выделил ЖЭК, где он трудился дворником.

Мужчину из Челябинска зверски убили, когда узнали, что он женщина.

Валера был работящим человеком: до обеда успевал привести в порядок более дюжины дворов, а потом еще и таксовал на личном авто. Так как он не мог показать работодателю свои документы. Приходилось выкручиваться. Оформлялся неофициально или говорил, что потерял паспорт. Так как трудился Валера исправно, никто его по поводу бумажек особо не терзал. С ним дворы наконец-то стали выглядеть прилично. На субботники Валерка привлекал местных бомжей — за бутылку.

Общежитие, где жил Валера.Фото: Максим БАСКОВ

У Валеры была семья: сожительницу Алену он называл своей женой. Они даже носили обручальные кольца. Хотя, конечно, официально расписаться не могли. А еще он вытащил из детдома свою маленькую племянницу — дочь сестры-алкоголички. Организовать это было непросто. Чтобы не выдать себя, Валера попросил оформить опекунство свою бывшую подружку. В итоге она получила ежемесячное пособие, а он — ребенка, которого воспитывал, как родного. Девочка всегда была опрятно одета, нормально училась в школе.

Нет, Валера вовсе не был ангелом во плоти. Например, иногда он уходил в запой. Но после инсульта завязал. А 27 лет назад за мелкое воровство загремел в следственный изолятор. Там и познакомился с Аленой.

Валерий и Алена любили друг друга. Фото из личного архива героев материала.

КАК СВЕТА СТАЛА ВАЛЕРОЙ

— Валерку сразу же отпустили, а я отсидела восемь лет. За то что отрубила бошку отчиму, — шокирует признанием Алена. — Он изнасиловал меня. Возможно, поэтому я и стала потом с Валерой. Больше не могла доверять обычным мужикам, боялась их. Мой любимый окружил меня такой заботой, что я наконец-то почувствовала себя в безопасности. А какие букеты он мне кидал через тюремный забор! Вся зона об этом трещала. Хотя тогда мы были еще просто друзьями. Много лет каждый из нас жил своей жизнью. Но судьба постоянно сводила нас, казалось бы, совершенно случайно. И как-то эти встречи, наше общение переросло в большее. Конечно, я с первого дня знакомства знала, кто он. Но для меня Валера был исключительно мужчиной. Разве что мужской орган — из сексшопа. Но кого это вообще волнует?!

Валерий носил мужскую и свободную одежду, чтобы скрыть женские особенности. Фото из личного архива героев материала.

В детстве Валера был Светой. Мать — алкоголичка, отец неизвестен. Девочка сама себя защищала во дворе и за других могла постоять. Пацанка. Никаких платьев. Никогда. Света росла и все больше убеждалась, что с ней что-то не так. В советские годы никто вокруг и не слышал слова «трансгендер». Какие там психологи и операции по смене пола? Окончив школу, девушка решила проблему просто: надела мужскую и мешковатую одежду, сменила паспорт. Новые имя и фамилию выбрала, как говорится, унисекс.

Подъезд в общежитие, где убили ВалеруФото: Максим БАСКОВ

— Вы не представляете, как это тяжело — выработать мужскую походку и соответствующее поведение. Всегда быть начеку, чтобы себя случайно не выдать. Никаких пляжей, бань, в жару не выйти в легкой майке, — рассказывает Алена про жизнь любимого. — Я сшила Валерке специальный корсет, чтобы утягивать грудь.

Никто, кроме самых близких людей, не знал, тайну Валеры много лет. До одного рокового дня.

«ЭКЗОТИЧЕСКОЕ БЛЮДО»

Коридор общежития.Фото: Максим БАСКОВ

В начале года Алена надолго легла в больницу. В это время к Валере стала захаживать соседка по коммуналке.

— Своего-то мужа она выгнала. Сначала сошлась с одним соседом, потом стала засматриваться на Валерку. Захотела горяченького, а оказалось экзотическое блюдо, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск Алена. — Она видела, как Валера с меня пылинки сдувал, и завидовала. Решила заполучить его, пока я в больнице. Она спаивала Валеру. Он звонил мне пьяный и говорил, что между нами все кончено, теперь он с ней. Я просила: «Перестань пить. Я скоро приеду, и во всем разберемся. Ты только не пей — нельзя тебе». Но из больницы меня не отпускали. Во время очередного телефонного разговора Валера признался, что изменил. Я была в шоке. Говорю: «Что же ты наделал! Ты же выдал себя! Что теперь будет?!»

В общежитии.Фото: Максим БАСКОВ

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Валера взял себя в руки: перестал пить, попросил прощения у Алены. В последний раз они говорили вечером 9 февраля. Его голос заглушала громкая музыка.

— Это у тебя?

— Нет. К соседке толпа пришла, веселятся.

— А ты что делаешь?

— Да лежу, телек смотрю, молоко пью.

— Я спать.

— Хорошо, малыш, завтра созвонимся.

Валерий и Алена. Фото из личного архива героев материала.

Это были его последние слова Алене. Почти сразу после этого к нему пришли незваные гости. Недопитый стакан молока так и остался на столе.

Утром Алена обнаружила в телефоне непринятый ночной звонок от сожителя соседки. Звонила им обоим — не отвечают. У Валеры отключен телефон.

— Я сразу поняла: беда. Но и подумать не могла, что случилось такое. Написала соседке: «Что у вас происходит?! Я сейчас вызову полицию». Тогда она взяла трубку, — вспоминает Алена. — Спрашиваю: «Где Валера? и слышу шепот «Скажи, что он спит». Но он никогда не спал в 11 часов. Я поняла, что нужно срочно бежать домой. Пока соображала, как отпроситься у врача, мне позвонил начальник Валеры и сказал, что он умер.

Хозяйственный блок в общежитии.Фото: Максим БАСКОВ

«СМЕРТЬ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ»

Валеру обнаружили утром в душевой комнате местные бабушки. Он был в коме. Сидел в кресле, которое кто-то зачем-то туда притащил. У него были спущены штаны, корсет на груди разорван. Голова была изуродована так, что пенсионерки не узнали соседа Валеру. Приехали полиция и скорая. В тот же день общежитие облетели шокирующие новости: Валера мертв, и он женщина.

Никто из посторонних не догадывался, что Валера - женщина. Фото из личного архива героев материала.

За комментарием мы обратились к следователям.

— Что вы можете сказать по поводу убийства в общежитии на Витебской? Там жестоко расправились с женщиной, которая жила, как мужчина...

— Я не знаю таких подробностей. У нас расследуется дело по факту смерти местной жительницы, — говорит старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков. — Статья 111 УК РФ, часть 4: причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей. Бытовой конфликт. Дело расследуется. Обвиняемый задержан и находится под стражей.

Это брат соседки. На вопрос «За что избивал?» он пожимает плечами. У Алены есть свой ответ, и она категорически не согласна со следствием.

Индивидуальные сиденья жителей коммуналки.Фото: Максим БАСКОВ

«УБИЛИ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»

— Прошло 40 дней, а меня даже не опросили. Хотя я была самым близким человеком для Валеры, и знаю все, что происходило в этой квартире. Какая может быть смерть по неосторожности, если его зверски убивали всю ночь? Все соседи слышали крики и звуки ударов. Никто не вызвал полицию, так как боялись этих упырей. Я уверена — их было много. Когда я зашла в комнату Валеры, в нос ударил запах хлорки. Там вымыли пол — явно для того, чтобы убрать следы. В телефоне соседа нашли фотографии окровавленного Валерки, которого тащат по коридору. А еще фото его половых органов. Его изнасиловали. Сам он никогда бы не пошел на связь с мужчиной. С ним расправились из-за того, что он не такой, как все. Это же очевидно, что соседка проболталась своим мужикам. А теперь ходит и улыбается. Даже супруга своего домой вернула — что вы, порядочная семья стала! А моего любимого больше нет.

Окно подъезда.Фото: Максим БАСКОВ

Загублена не одна жизнь. 11-летнюю племянницу Валеры, которая жила с ним, отправили в дом ребенка. В ночь убийства она была в гостях у родственницы. Но никто, в том числе Алена, месяцами лежащая в больнице, не может взять девочку. Она снова окажется в детдоме.

Валерий и Алена носили обручальные кольца, как настоящие супруги. Фото из личного архива героев материала.

«ХОРОШИЙ БЫЛ МУЖИК!»

Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте убийства. Типовая общага, бывает и похуже. Все местные знают о случившемся, но говорить особо не хотят. Только один дедушка согласился провести экскурсию по коммунальной квартире, где жил Валера.

— Хороший был мужик! — вздохнул старик. — Спасал меня дважды. Мне плохо было — он скорую вызывал и сидел со мной.

За этой дверью жили Валера с Аленой и маленькой Верой.Фото: Максим БАСКОВ

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