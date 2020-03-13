«Нетерпимость, понимаете»: жители коммуналки в центре Челябинска рассказали об убитой женщине-трансгендере

ОБЩАГА В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ

Пятиэтажное здание из серого кирпича на Витебской, 1, где убили трансгендера Валеру (имя изменено), расположено рядом с популярным у прогрессивной молодежи «Белым рынком». На улице по челябинским меркам чисто. В окнах над этими елками видны горшки с цветами, чьи-то старые вещи, занавески на пол-окна.

Вход в подъезд общежитияФото: Максим БАСКОВ

Нужный мне подъезд ближайший к этим елкам. Во дворе грязи и мусора больше. На стене табличка «Общественная приемная», ниже краской — реклама работы и закрашенный адрес какого-то сайта с доменом .biz. Надпись «Здесь живет», и опять закрашенное слово. В этой коммуналке, или правильнее сказать в общежитии коридорного типа на последнем этаже в феврале убили мужчину. Забили до смерти. Соседи нашли его утром в душе.

Убийство в общаге. Наверняка по-пьяни. Увы, назвать это необычным нельзя. Внимание к этой истории возникло только тогда, когда стало известно, что убитый мужчина на самом деле — женщина.

— Ну, когда его раздели там, медики, полиция, ну осмотр провести, тогда, наверное, и узнали, а до этого вообще никто не знал и не догадывался. Да они там, на этаже все алкаши одни живут, —сосед по подъезду.

Чтоб попасть в подъезд надо ждать, пока кто-то выйдет или зайдет. Домофона нет. Ждать долго. Можно порассматривать мусор вокруг. Выходит мужчина, одет как охранник — во всем черном, взгляд добродушный. Похоже, что немного пьян, а может, и нет.

— Нет, я лично не был с ним знаком. Говорят, что в ЖЭКе дворником прибирал. Ну, то есть прибирала. Хе-Хе. Да я и не знаю там никого, мне это вообще не интересно, мне своего этажа хватает, тоже весело бывает. Все такое, бытовуха, все как и везде, — рассказал он.

ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРЬЮ

В подъезде на каждом этаже железная дверь. Звонков нет. На подоконниках банки с окурками. Долго стучусь в дверь. Никто не открывает. Слышно, что кто-то ходит, там за железной дверью. Стучусь еще раз. Ничего. «Откройте», почти кричу в железную щель, «я из газеты «Комсомольская правда». Нет, не помогает. Наконец слышу, как где-то внутри открылась и хлопнула дверь, кто-то прошел по коридору и загремел ключами. Наконец-то. Мужчина, среднего возраста, коренастый, во рту несколько серебряных зубов, и не зажженная сигарета.

— Нет, я ничего не знаю, извращенцы извращенцев убили, и че дальше-то. Я не в курсах вообще, вон иди, поспрашивай жильцов, а я так в гости заходил, — какая-то неприятная улыбка скользнула у него по лицу. Он точно знает больше.

Прохожу внутрь. Мужчина закрывает за мной железную дверь. «Постойте, а как я выйду?». Ухмыляется своей улыбкой: «Ну, откроет кто-нибудь, да не бойтесь, здесь все нормальные».

Коридор общежития, где убили ВалеруФото: Максим БАСКОВ

Железная дверь закрылась, и я остался один. Длинный светлый коридор с окном в одном конце. Краска на стенах не везде ровная, но все чисто и опрятно. Рядом комната со стиральными машинами. Говорят, труп нашли в туалете. А вот и он: яркие зеленые стены и перегородки, на стенах висят разноцветные стульчаки.

Туалет в общаге один на всехФото: Максим БАСКОВ

«ХОРОШИЙ ОН БЫЛ МУЖИК»

Почти все двери в коридоре закрыты и на мой стук открылись только две. «Нет, мы здесь живем недавно, что-то слышали, но нет, не знаем». На кухне какой-то старичок моет посуду. Здороваюсь, в ответ тишина.

Коммунальная кухняФото: Максим БАСКОВ

— Вы громче говорите, я глухой почти.

— У вас тут человека убили, расскажите что-нибудь. Знали его?

— Да конечно знал, хороший он был мужик. Мне как-то плохо стало, скорую мне вызвал. Накормил. Да, заботился обо мне. И у меня такое мнение создалось, что он очень добрый человек, бескорыстный. Под конец пить что-то начал. Деньги у меня занимал. Да не, сам-то я его пьяным и не видел. И чтоб пил он с кем-то тоже не видел. Дочка его, говорила, зачем ты ему денег даешь, он все пропивает. Ей лет шесть, они вон с соседской девочкой дружили.

Общая хозяйственная комнатаФото: Максим БАСКОВ

— А кто убил-то его?

— Я даже не видел. Все же. Это ночью произошло. Не слышно было. Да я глуховатый, я тогда и не слышал никаких. Дверь закрытая. Никого посторонних не видел. Когда это произошло? А я соседей то потом спрашиваю, мне говорят, кому-то не понравилось, что он оказался женщиной. Я удивился тогда. Я не замечал никогда, что он сменил пол.

— А вас-то полиция допрашивала?

— Нет, меня никто не допрашивал.

— Покажите, где нашли его?

— Пойдемте.

Там же, где туалет две душевые. Стены в кафеле. На стене в красивой рамке маленькое зеркало.

— Вот здесь. Стул принесли зачем-то. На стул усадили.

— А сами-то как думаете, за что убили его?

Пауза.

— Очевидно, из-за смены пола. Каким-то образом. Нетерпимость, понимаете. Если это действительно он сменил пол. И неприязнь к нему сразу же.

— А так никто к нему никакой неприязни не испытывал?

— Никто, я думаю, что никто у нас тут. Со всеми он был вежлив.

Фикус на тумбеФото: Максим БАСКОВ

Напомним, жестокое убийство потрясло общежитие в центре Челябинска. Утром 10 февраля местные жители обнаружили в ванной своего соседа с разбитой головой. Вторым шоком для них стало то, что этот человек, которого они всегда считали мужчиной, оказался женщиной. Версия сожительницы трансгендера и комментарий следственного комитета, — в нашем материале.

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