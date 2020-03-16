2020-03-16T12:27:32+03:00
Общество

«Мы тонем»: тренеры школы олимпийского резерва по гребле обратились к губернатору Челябинской области

Коллектив МБУ СШОР № 11 жалуется на разрушенные базы и мизерную зарплату
Андрей СОКОЛОВ
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На таком далеко не уплывешь!На таком далеко не уплывешь!
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Выпускниками этой школы в свое время был знаменитый силач Дмитрий Кононец и настоятель храма Сергия Радонежского отец Ярослав Иванов. Им повезло заниматься там в богатые советские годы.

Школы выжила в постперестроечное лихолетье, но нынче из четырех баз три находятся в аварийном состоянии: опечатаны выключатели в связи с задолженностью за электроэнергию, отсутствует горячая вода, не работают восстановительные центры и тренировочные бассейны.

Как заниматься в этих условиях?

Как заниматься в этих условиях?

По этому поводу сотрудники школы написали обращение к губернатору. А заодно указали на крайне низкие зарплаты:

- У администратор школы, охранника, у технического персонала заработная плата в разы больше, чем у тренеров. Но основная работа по поддержанию статуса школы все-таки выполняется тренерами: от набора детей в тренировочные группы до организации тренировочного процесса и выездных мероприятий. При этом у молодых тренеров заработная плата едва дотягивает до прожиточного минимума в 10276 руб.

Гребной бассейн покрылся плесенью.

Гребной бассейн покрылся плесенью.

По мнению авторов обращения, бездействие руководства школы ведет к регрессу развития гребного спорта в Челябинской области. С каждым годом результаты ухудшаются, бюджет тает на глазах. Люди просят провести проверку изложенных в письме фактов возможной коррупции и принять все необходимые меры для поддержания и развития гребного спорта в Челябинской области.

Тренажерный зал не обновлялся со времен Брежнева.

Тренажерный зал не обновлялся со времен Брежнева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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