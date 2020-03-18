Евровидение отменили, но позитивное настроение — нет: Челябинская область поддерживает флешмоб Little Big

Врачи, инженеры, спортсмены, мамы в декрете и их карапузы — сотни людей по всей стране энергично двигают коленями под песню «Uno». С ней группа Little Big должна была выступить на «Евровидении» в этом году. Но из-за коронавируса конкурс отменили. Клип меньше чем за неделю посмотрели 33 млн человек на Youtube. На припеве музыканты сводят и разводят колени, а затем поворачиваются по кругу, крутя бедрами. Причем, фишка не только в танце, но и в выражении лица танцоров — максимально невозмутимое.

Пользователи соцсетей выучили нехитрые движения и выкладывают свои танцы с тегом #unovisionchallenge. Флешмоб запустили сами Little Big в Tik-Tok. Это не первый их челлендж. Помните, как в прошлом году они «подсадили» всех на «Skibidi»? Вирусные клипы Little Big, кстати, снимает девушка из Челябинска Алина Пязок.

Южноуральцы тоже во всю двигаются под «Uno». Вот какие ролики мы нашли в интернете.

В Магнитогорске зажигательное видео сняла команда благотворительного проекта «Непреклонные». Творческая группа из бьюти-мастеров, стилистов, дизайнеров одежды, фотографа и видеографа преображает людей возраста 60+. Красят, подстригают, подбирают модные вещи, проводят фотосессии — в общем, устраивают перезагрузку пожилым людям и пытаются вернуть им вкус жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/767039" frameborder="0"></iframe> Бьюти-мастера, стилисты и фотографы из Магнитогорска станцевали под «Uno»..Видео героев публикации

Поддержали флешмоб и колористы из Челябинска. Они станцевали, а заодно показали, как в салоне соблюдается профилактика в период пандемии. Ролик заряжен на поднятие настроения, а, как известно, это также эффективное средство для укрепления иммунитета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/767040" frameborder="0"></iframe> Колористы из Челябинска присоединились к флешмобу в поддержку Little Big.Видео: Bioстудия Челябинск

Дизайнер из Челябинска тоже не просто поддержал флешмоб. Вместе с друзьями он высмеял массовую скупку туалетной бумаги в магазинах.

— На видео мои друзья: врач, менеджер и учитель. Мы обмотали лица бумагой, потому что кругом массовая истерия вокруг вируса и отсутствие масок в аптеках, — рассказал КП-Челябинск Павел Лагутин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/767042" frameborder="0"></iframe> Челябинцы делятся видеороликами в соцсетях, поддерживая флешмоб #unovisionchallenge.

А вот такой ролик снял барабанщик Александр Беляев из Копейска. На видео он со своим младшим сыном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/767043" frameborder="0"></iframe> Барабанщик из Челябинской области подключился к флешмобу #unovisionchallenge.Видео: Александр Беляев

К флешмобу также подключились стоматологи и повара-сушисты.

vitasmile74 Заражайтесь только позитивом! И что бы нам не говорили с экранов - работаем и живём с позитивом! , и мы не остались в стороне и поддерживаем группу Little Big, с заразительной песней и заразительными движениями на #eurovision2020 #unovisionchallenge #витасмайл #стоматологиячелябинск #лечениезубов #цифровоепротезирование #протезированиечелябинск

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/767045" frameborder="0"></iframe> Ресторан японской кухни из Миасса поддержал группу Little Big.Видео: Суши Мастер Миасс

Несмотря на отмену «Евровидения», флешмоб в поддержку Little Big продолжается. Сейчас он даже нужнее, и для того чтобы подбодрить музыкантов, и для того чтобы поднять настроение и немного абстрагироваться от пандемии, падения рубля и другого негатива.

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