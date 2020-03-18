Федеральный проект против гари в атмосфере

Задачу сокращения атмосферных выбросов в регионе обсуждали 13 марта в Челябинске полпред Ппрезиден-та РФ в УрФО Николай Цуканов, губернаторы уральских регионов, руководители федеральных министерств и ведущих предприятий округа.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, ДЕНЬГИ — ЧАСТНЫЕ

— Экологические проблемы стали настоящим вызовом для нашей страны, непосредственно влияя на качество жизни и здоровье людей, — напомнил на совещании Николай Цуканов. — Для комплексного решения экологических проблем президент Российской Федерации поручил разработать и реализовать национальный проект «Экология». Это один из наиболее масштабных нацпроектов, который охватывает практически все направления экологической политики.

Николай Цуканов: «Для Урала решение экологических проблем особенно актуально»

Решение экологических проблем — вопрос особенно острый именно для Уральского округа, где концентрация промышленных предприятий превышает среднюю по России в четыре раза. Как напомнил участникам совещания руководитель проектного офиса федпроекта «Чистый воздух» Александр Власов, в президентский список из 15 особо грязных населенных пунктов включены сразу три уральских города — Нижний Тагил, Магнитогорск и Челябинск. Еще в мае 2018 года глава государства ставил задачу исправить эту ситуацию. И ключевая роль в ее решении отводится промышленности.

— Финансирование проекта «Чистый воздух» составляет более 663 миллиардов рублей, — озвучил цифры Александр Власов. — Из них бизнесом будет инвестировано не менее 459 миллиардов рублей. У предприятий появилось понимание необходимости реализовывать экологические проекты. На сегодняшний день уже заключено 22 соглашения, в которых сами предприятия добровольно предусмотрели перечень инвестиционных мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха и снижение количества промышленных выбросов.

Александр Власов: «Успех нацпроекта завивит от соцответственности бизнеса»

Работу планируется вести по двум направлениям: промышленность должна как можно оперативнее переходить на использование наилучших доступных технологий, параллельно федеральные власти рассчитывают серьезно снизить экологический вред от автомобильного транспорта, повсеместно переводя его на газомоторное топливо.

ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ «ЧИСТОЙ СТРАНЫ»

По данным Росприроднадзора, за 2019 год предприятиями Уральского округа в экологические проекты вложено более 7,6 миллиарда рублей, что уже привело к снижению объема промышленных выбросов.

Один из примеров социальной ответственности бизнеса — проекты, реализуемые в Челябинской области Русской медной компанией. О них рассказала на совещании вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. По ее словам, ежегодно на реализацию мероприятий по охране окружающей среды на своих предприятиях Русская медная компания направляет более миллиарда рублей, в 2019 году экологические расходы составили 1,2 миллиарда (кстати, по данным пресс-службы губернатора Челябинской области, бюджет всего нацпроекта «Экология» в Челябинской области — 1,26 миллиарда). Основная статья расходов РМК — внедрение наилучших доступных технологий на горнодобывающих и металлургических предприятиях холдинга.

Наталья Гончар презентовала проект по ликвидации Коркинского разреза

Для защиты атмосферного воздуха в компании используют мощные современные пылегазоочистные установки. Чтобы исключить производственные сбросы в природные водоемы, на горно-обогатительных комбинатах и металлургических заводах внедрены замкнутые циклы оборота воды. Сократить объем образования отходов производства РМК помогает вовлечение в хозяйственный оборот вскрышных пород, а также переработка металлургических шлаков. Всего на заводах и комбинатах компании внедрено более 40 видов оборудования, процессов и технологий, относящихся к «наилучшим доступным».

КОРКИНСКИЙ РАЗРЕЗ ПЕРЕСТАЛ ДЫМИТЬ

Один из самых актуальных для жителей Челябинска и близлежащих городов экологический вопрос — чистота атмосферного воздуха. Наравне с массой транспорта и работающими в черте города промышленными предприятиями горькую ноту во вкус челябинского воздуха вносят эндогенные пожары на Коркинском угольном разрезе. Борьба с ними сегодня это тоже зона ответственности Русской медной компании. В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» руководителями министерства природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзора, правительства Челябинской области и компании «Промрекультивация» — предприятия Группы РМК, созданного специально для ликвидации Коркинского угольного разреза, — было подписано соглашение о ликвидации «самой большой ямы Евразии».

В Коркинском разрезе локализовано уже 95% очагов эндогенных пожаров

Документ предусматривает работы по охлаждению очагов зон самонагревания в отработанной выработке разреза и строительство трубопровода для транспортировки к карьеру закладочного материала. Его будут производить их хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа и использовать для ликвидации выработки.

Результаты работы впечатляющие. Зоны самонагревания в Коркинском разрезе, которые являются источником загрязнения воздуха, локализованы на площади более 255 тысяч квадратных метров, это около 95 процентов площади всех выявленных очагов. Кроме того, по бортам разреза построено уже более десяти километров трубопроводов.

— Есть в регионе достойные примеры бизнеса, который является социально ответственным, — резюмировал полпред Николай Цуканов. — Те соглашения, которые были заключены между регионом, Минприроды, Росприроднадзором и предприятиями области, последовательно исполняются. Хотелось бы, чтобы работа продолжилась и дальше, чтобы никто не нарушал данные соглашения. Благодарен всем руководителям, которые организуют модернизацию производства. Но эту работу надо активно продолжать: люди ждут перемен, хотят дышать свежим воздухом. И я рассчитываю на вашу поддержку.

СПРАВКА

Проект ликвидации Коркинского угольного разреза разработан при участии ведущих отечественных отраслевых проектных институтов и изыскательских организаций с учетом наилучших доступных технологий. В 2018 году он прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Кроме того, его эффективность и безопасность подтверждена учеными Санкт-Петербургского горного университета.