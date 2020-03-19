2020-03-20T13:33:20+03:00
Клиника года

Медицинский центр «Панацея»: 25 лет на страже вашей красоты и здоровья

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Медицинский центр «Панацея» начинает свою историю с 1995 года, когда в Челябинске был открыт первый в городе коммерческий дерматовенерологический кабинет. К настоящему времени «кабинет» трансформировался в передовое многопрофильное медицинское учреждение, филиалы которого охватывают все без исключения районы мегаполиса.

Привлекая к работе авторитетных, ведущих специалистов в сфере акушерства-гинекологии, андрологии и урологии, дерматовенерологии, лечебной косметологии, колопроктологии, мы стали востребованным медицинским центром, заслужившим признание жителей не только столицы Южного Урала, но и области, а также соседних регионов России и Казахстана.

Не секрет, что для успешного лечения заболеваний необходима современная, развитая диагностическая база. Основой ее является наша лаборатория, укомплектованная новейшим оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки выполнить анализы с максимальной степенью достоверности. Кроме того, медицинский центр располагает специальной аппаратурой для проведения сложных ультразвуковых, эндоскопических и инструментальных обследований.

Качественная постановка диагноза, индивидуальный подход к работе с каждым пациентом, а также продуманный курс лечения под наблюдением опытных врачей — наши базовые принципы, которым мы неукоснительно следуем вот уже четверть века.

Если вы хотите отдать свой голос за медицинский центр «Панацея», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Единая справочная служба: (351) 700-76-06;

pan74.ru;

ВКонтакте.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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