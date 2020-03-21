2020-03-21T16:44:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав: первый заболевший коронавирусом в Челябинской области сразу заявил о себе

Как чувствует себя первый заболевший коронавирусом в Челябинской области
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Молодой человек и его друзья катались на горнолыжном курорте в Андорре, затем вылетели из БарселоныМолодой человек и его друзья катались на горнолыжном курорте в Андорре, затем вылетели из БарселоныФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области обратился на горячую линию минздрава 8 (351) 240-15-16 и рассказал, что он приехал из Европы. Против госпитализации он и его друзья не возражали.

— Молодой человек проявил сознательность и сразу заявил о себе. Он пожаловался на недомогание, — подчеркнула пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Марина Сергеева.

Известно, что в аэропорту он прошел тепловизор — то есть болезнь проявила себя позднее. У его друзей диагноз не подтвердился. Все они остаются под наблюдением врачей миасской больницы №2. ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗАБОЛЕВШЕМ И ЕГО ДРУЗЬЯХ?

— Самое страшное, что это не просто люди с незначительным кругом общения. Один из них как я понял владелец магазина специализированной одежды, другой - одной популярной кофейни на Машгородке, третий сын влиятельного работника администрации, четвертый сын руководителя одного из крупнейших машиностроительных предприятий в городе. Может в этом причина, что их не искали, не госпитализировали на карантин и вообще никто ничего не знал про них? Но один из них заболел и есть вероятность, что именно тем, чем болеют в той стране откуда они приехали, — написали в группе «Свободный Миасс».

Нам удалось найти его друга по имени Петр — того самого владельца кофейни. Также он является профессиональным инструктором по сноуборду. Пока мы не можем сказать, является ли он заболевшим.

— С 3—10 марта кататься в Андорру, — писал он на своей странице в соцсети.

Нам удалось дозвониться до Петра.

— У нас есть информация, что вы были с молодым человеком, у которого подтвердился коронавирус.

— Вас обманули. До свидания! — прокашлял молодой человек.

После разговора он закрыл все страницы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Главный совет – не впадайте в пессимизм. Все скоро закончится. И выполняйте предписания врачей по личной гигиене
Об этом доктор медицинских наук, депутат Госдумы сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» нашему корреспонденту Александру Гамову
Доктор Мясников: От долгого карантина последствия опаснее, чем коронавирус
Известный врач и телеведущий рассказал в интервью «КП», что помогает затормозить инфекцию, когда пандемия пойдет на спад и как вести себя каждому, чтобы не заразиться и не заразить близких
Новости 24
Жители Челябинской области, которые могли контактировать с больным коронавирусом, могут пройти обследование
В центре Челябинск закрылось популярное кафе
Первый пациент с коронавирусом на Южном Урале сам обратился за помощью
Челябинцы раскрыли тайну пустых полок в магазинах
В большинстве городов Челябинской области нет тестов на коронавирус
Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области: диагноз подтвержден
В Челябинске активно работают дорожные службы
На проходной челябинского завода появилось столпотворение рабочих
С челябинской Кировки исчез памятник пушкинскому щёголю
В Челябинской области появится горячая линия по ценам на продукты
Хоккеист «отомстил» Челябинску шуткой про коронавирус
Еще 19 человек попали в карантинный центр Челябинской области
Трассу М5 в Челябинской области парализовало ДТП
В аэропорту Челябинск задержано несколько рейсов