Минздрав: первый заболевший коронавирусом в Челябинской области сразу заявил о себе

Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области обратился на горячую линию минздрава 8 (351) 240-15-16 и рассказал, что он приехал из Европы. Против госпитализации он и его друзья не возражали.

— Молодой человек проявил сознательность и сразу заявил о себе. Он пожаловался на недомогание, — подчеркнула пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Марина Сергеева.

Известно, что в аэропорту он прошел тепловизор — то есть болезнь проявила себя позднее. У его друзей диагноз не подтвердился. Все они остаются под наблюдением врачей миасской больницы №2. ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗАБОЛЕВШЕМ И ЕГО ДРУЗЬЯХ?

— Самое страшное, что это не просто люди с незначительным кругом общения. Один из них как я понял владелец магазина специализированной одежды, другой - одной популярной кофейни на Машгородке, третий сын влиятельного работника администрации, четвертый сын руководителя одного из крупнейших машиностроительных предприятий в городе. Может в этом причина, что их не искали, не госпитализировали на карантин и вообще никто ничего не знал про них? Но один из них заболел и есть вероятность, что именно тем, чем болеют в той стране откуда они приехали, — написали в группе «Свободный Миасс».

Нам удалось найти его друга по имени Петр — того самого владельца кофейни. Также он является профессиональным инструктором по сноуборду. Пока мы не можем сказать, является ли он заболевшим.

— С 3—10 марта кататься в Андорру, — писал он на своей странице в соцсети.

Нам удалось дозвониться до Петра.

— У нас есть информация, что вы были с молодым человеком, у которого подтвердился коронавирус.

— Вас обманули. До свидания! — прокашлял молодой человек.

После разговора он закрыл все страницы в соцсетях.