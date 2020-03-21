Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области: диагноз подтвержден

Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области — житель Миасса. Недавно он вернулся из поездки в Испанию. О подтвержденном диагнозе сообщил глава региона Алексей Текслер.

— Сразу по приезду у него были взяты анализы, он был изолирован. Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме, — прокомментировал глава региона. — мы были к этому готовы.

Диагноз поставлен молодому человеку, который вместе с друзьями недавно вернулся из Европы. Слухи о том, что у путешественника коронавирус поползли накануне, но результаты анализов получили только сегодня.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что у друзей заболевшего анализы отрицательные.

В комментариях подписчики Алексея Текслера пишут:

— Он [зараженный] ведь летел в самолете до Челябинска, потом добирался до Миасса на автобусе, ходил по городу. Возможный круг зараженных большой. Прошу закройте школы до 12 апреля полностью, а не так как сейчас: неделю каникулы и дальше на усмотрение родителей. Это ведь полумера какая-то.

Между тем, губернатор напомнил о необходимости соблюдать рекомендации врачей.

—Тем, кто недавно вернулся из-за рубежа, необходимо соблюдать карантин. Не рискуйте здоровьем окружающих, — написал он.

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