«Местная элита в шоке»: первый заболевший коронавирусом в Челябинской области оказался сыном успешного бизнесмена

В субботу, 21 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Рассказываем, что известно о молодом человеке.

МОЛОДОЙ МАЖОР

Источник КП-Челябинск, близкий к миасской элите, сообщил, что заболевший — сын местного бизнесмена. Семья занимается продажей грузовых автомобилей по лицензии итальянского концерна. Молодой человек находится в Испании продолжительное время. Также он отдыхал на элитных горнолыжных курортах Андорры — небольшого княжества, расположенного между Испанией и Францией.

Кстати, первый вице-губернатор Ирина Гехт, сказала журналистам, что заболевший успел сходить в автосалон. Она успокоила, что для 200 работников магазина опасности нет.

КТО БЫЛ С НИМ?

Тут данные расходятся. По информации нашего источника, он был госпитализирован вместе с девушкой и другом. Мы нашли предполагаемого друга, но он отказался с нами общаться — кашляющим голосом заявив, что это не он. Еще один житель Миасса, знакомый с заразившимся, утверждает, что в компании было пятеро парней и три девушки.

Ирина Гехт дала другую информацию.

— С молодым человеком были его девушка и папа, — рассказала Ирина Гехт журналисту КП-Челябинск.

В любом случае, у обоих анализ на коронавирус отрицательный.

ГУЛЯЛИ ПО ЗАКРЫТЫМ КУРОРТАМ И СМЕЯЛИСЬ

Когда молодые люди находились в Андорре горнолыжные курорты были уже закрыты. Но это не мешало молодым людям гулять подшофе и делиться видео с подписчиками.

— Я видел в сторис, как они рассказывали, что их просили не выходить на улицу, но они гуляли, показывая пустые парковки, закрытые магазины. Кричали: «Русские не боятся», — рассказал наш источник.

СДАЛИСЬ САМИ ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО

В Минздраве поспешили похвалить молодого человека за сознательность. Якобы он сам заявил о себе. Ирина Гехт утверждает, что информация получена от миграционной службы.

— 16 марта они прилетели, не самоизолировались. 17-го мы выехали на адрес. Сначала они отказались обследоваться, но затем, видимо, все взвесили и согласились, — рассказала Ирина Гехт.

КОГО ОНИ МОГЛИ ЗАРАЗИТЬ?

По словам Ирины Гехт, сейчас проверяют еще одного человека, с которым успел пообщаться заболевший. Информацию уже направили в аэропорт Кольцово, куда прилетела компания.

В соцсетях также сообщают, что они были в ресторане-пивоварне, который также принадлежит семье. Заведение уже опубликовало опровержение:

— Руководство и сотрудники ресторана не контактировали с людьми, которые находятся в карантине. Лица, в отношении которых есть официальные подозрения на коронавирус не посещали его с момента прибытия в России и до своей госпитализации. В ресторане всегда была обязательная термическая обработка абсолютно всей посуды в посудомоечных машинах. Все потенциально опасные поверхности, такие как дверные ручки, стабильно дезинфицируются с тех пор как в мире появилась обеспокоенность насчет нового вируса.

Жители Миасса, которые считают, что они контактировали с ним, могут пройти обследование. Для этого им надо обратиться на горячую линию минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16.

— Местная элита в шоке. Все судорожно вспоминают, кто здоровался с ним за руку, — рассказал наш собеседник из Миасса.

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