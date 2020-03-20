2020-03-20T10:01:35+03:00
Общество

«Вас ожидает трансфер»: власти Челябинской области привезли земляков автобусами из Казахстана

Все они прилетели с отдыха в Египте
Инна КУМЕЙКО
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Раньше челябинские туристы добирались из Костаная домой самостоятельно. ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Раньше челябинские туристы добирались из Костаная домой самостоятельно. ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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19 марта Египет закрыл границы для туристов. Причина карантина — угроза эпидемии коронавируса. Авиасообщения с Россией у Шарм-эль-Шейха и Хургады нет. Но челябинские поклонники пирамид и дивного Красного моря давно наловчились летать в Египет из казахского города Костанай. С Казахстаном авиасообщение Египта не прекращалось.

Авиакомпания «Селфи-тревел» в ночь на 20 марта доставила самолет россиян в аэропорт Костаная. В числе пассажиров много жителей Челябинской области. Раньше путешественники добирались до дома самостоятельно. Но теперь власти региона организованно, автобусами, привезли их из аэропорта Казахстана в Челябинск. Чтобы каждого взять на учет. На всякий случай.

Об этом в эфире радио Комсомольская правда-Челябинск рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

АНАЛИЗЫ ВЗЯЛИ НА ГРАНИЦЕ

— У всех прибывших на границе взяты анализы на коронавирусную инфекцию, выдали каждому предписание Роспотребнадзора и отправили на больничный, — говорит Ирина Альфредовна. — Теперь им нужно вызвать врача и две недели находиться на больничном. Начисление по больничному листу производится на седьмой день после его открытия.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, в противотуберкулезном диспансере в Челябинске находятся 16 здоровых пациентов без признаков инфекционных заболеваний.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Челябинской области нет.

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Все прибывающие из-за границы в Челябинскую область обязаны сообщать о своем прибытии на «горячую линию» министерства здравоохранения региона. Тел. (351) 240-15-16 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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