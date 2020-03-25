Нерабочая неделя в Челябинске с 30 марта по 5 апреля: как не развестись, сидя в четырех стенах

В Китае выросло число разводов после того, как всех закрыли на карантин и запретили выходить. Люди стали вместе проводить больше времени, чем раньше, из-за чего стали друг друг надоедать и ругаться. Объявлена нерабочая неделя в Челябинске с 30 марта по 5 апреля. Почему случаются конфликты и как уберечь отношения рассказала сексолог, семейный психолог Инна Глуз-Широкова на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM).

Как сохранить семью, сидя на карантине 00:00 00:00

— На разводы сейчас влияет один фактор важный — это истерия, которая происходит в головах. Даже если люди в нее не верят, как-то задевает внутренние переживания, и вместе с этими глобальными страхами пандемии активизируются личностные, например, тревога за свое будущее. И когда люди напряжены, ситуация в семье становится критичной. В такой момент паре нужно объединиться против общего врага, а не воевать друг с другом.

Если и до этой критической ситуации были напряженные отношения, то, конечно, люди на маленькой территории вдвоем начнут раздирать друг друга. А если взаимопонимание есть, семья спокойная, они всегда договорятся, разместятся, отмечает специалист.

— Чтобы разрядить обстановку, можно расслабиться и попытаться отвлечься от шумихи. Если вас раздражает и отвлекает присутствие другого человека рядом, то наушники и музыка помогут погрузится в работу. Занятие спортом, причем совместные, помогают расслабиться и объединиться. Физическая нагрузка выводит страх и гнев из тела, люди становятся менее напряженными. Ванны, аромапалочки, спорт, физкультура, совместное пребывание на улице, никто не запрещал в лесу гулять, там вирусы не летают.

ХАЛАТ ВАМ МЕШАЕТ

Самая большая проблема для людей, которые не привыкли работать дома, — это наличие дивана и холодильника в квартире. А еще халата.

— Начинают отвлекать дети и мужья/жены: ты же рядом, значит, ты можешь что-то сделать для нас. С семьей нужно договариваться, разграничив время для работы и время для домашних дел.

Сесть и не встать — это выход, но чтобы полистать ленту в Instagram, далеко идти не надо. Соцсети — зависимость, которая не отпускает никогда, но дома она еще больше заманивает.

— Здесь важно ставить себе задачи и дедлайны. Вот у меня задача: выполнить такой-то объем работы в день или в неделю, и если я до этого срока я не выполняю, можно придумать себе наказание. А лучше поощрение — небольшой, но приятный подарок.

Поможет собраться деловой стиль: умыться собраться, надеть рубашку.

— Определите для себя то время, которое вы точно будете сидеть за компьютером. 3-4 часа, я думаю, это вполне достаточно, чтобы реально работать. Выделите себе комнату, проветрите ее. Не отвлекайтесь, чтобы случайно не обнаружить себя за какими-то более важными делами: чтением книги, мытьем полов или еще чем-нибудь. Их будет появляться очень много.

КРИЗИС — ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Психолог рекомендует посмотреть на ситуацию с хорошей стороны.

— Кризис — повод, чтобы сделать что-то лучше, аккумулировать силы и ресурсы. И действительно это хороший шанс для семьи объединится, рассмотреть эту проблему, как миниотпуск. Побольше поговорить, побольше посидеть вместе, поиграть, погулять. Это классное время, чтобы получше узнать друг друга.

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