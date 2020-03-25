«Вот, что нужно обнулять»: челябинские бизнесмены о налоговой отсрочке, объявленной Путиным

Сегодня, 25 марта, во время обращения к нации президент Владимир Путин объявил об отсрочке малому бизнесу на полгода по всем налогам, кроме НДС. О таком послаблении челябинские бизнесмены мечтали давно, но настроены пессимистично. «Комсомольская правда» узнала, как восприняли новость владельцы фирм из разных сфер.

Артур Андреев, генеральный директор центра инновационных решений «Андреев Consulting»:

Артур Андреев считает, что сейчас малый бизнес нужно полностью освободить от налоговФото: Андрей АБРАМОВ

Эти меры, как мертвому припарка. Во-первых, речь идет об отсрочке, а не моратории, то есть позже эти налоги все равно попросят заплатить. Во-вторых, в совокупных расходах ключевые траты занимает персонал. Теперь людям дают неделю отпуска, но за чей счет банкет? Работодатель должен выплатить отпускные, а где взять эти средства я не понимаю. Будет волна банкротств. Малые бизнес не имеет запаса прочности, многие закредитованы, выручку брать негде. Предлагается отсрочить взносы в социальные фонды, НДФЛ, совокупно получается 28%. Но где полегчало-то? Адекватная ставка, которую может позволить себе малый бизнес, это 10% обоюдно. Все, что выше, малому бизнесу и до кризиса было невозможно платить, а в данной ситуации вот, что нужно обнулять и молиться, чтобы предприниматели в этих условиях выжили. Если брать общепит, доходы упали от 40 до 80%. До этого выручка позволяла работать с наценкой 10%, а в случае падения оборота на 10% мы сразу уходим в глубокий минус. Предлагаемые меры недостаточны и малоэффективны. Без них закрылось бы 98% компаний, а так закроется 92%.

Александр Одольский, директор холдинга «Мегаполис»:

Александр Одольский воспринял идею налоговых каникул с оптимизмом. Фото: Александр Одольский/facebook.com

Хорошие своевременные инициативы, реальная помощь бизнесу и гражданам. Надежда пережить сложный для страны период. Ситуация беспрецедентна, никто не знает продолжительности и конечных масштабов кризиса. Президент, конечно, использует мягкие формулировки. Сейчас увидим конкретные законодательные акты по его поручениям и суммы, в которые это может выйти бюджету. Думаю, это гигантские средства, которые копили, возможно, для такой ситуации несколько лет в ФНБ.

Арсен Унанян, руководитель риелторской компании «Компаньон»:

Арсен Унанян скептически относится к такой идее поддержки малого бизнесаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Есть отрасли, которые сидят на НДС, они в основном платят налоги. У них максимально открытый бизнес. А у остальных много вариантов ухода от налогов. Хорошо, что за часть бизнеса переживают, но я считаю, что надо помогать всем. Думаю, что налоговые каникулы мало кого спасут. Речь сейчас идет о том, что многие, у кого нет подушки безопасности, а это малые предприятия, находятся в зоне риска. Очень сложно оценивать, чем все закончится.

Дмитрий Лаптев, производитель фруктовых начинок и томатной пасты:

Для нас проблема лежит в другой плоскости — снижении потребительского оборота. Мы всегда стремились делать качественный продукт по максимально демократичной цене. В последние годы наладилась логистика, лучше стали поставляться замороженные ягоды для производства повидла, конфитюров, морсов. Сейчас, скорее всего, выжить смогут только те, кто предлагает наиболее дешевый продукт, а это уже может быть какая-то подкрашенная ерунда. На моем бизнесе сказывается и повышение цен на ингредиенты. Поставщики повели себя по-разному, кто-то сделал адекватную наценку, а кто-то поднял стоимость от 10% и выше. Мы же пока объявили о повышении, но всего в пределах 5%. Есть и другие проблемы помимо налогов — монополизация сетей, куда мелкому производителю со своим товаром просто не попасть.

Михаил Грушаков, директор компании по грузоперевозкам:

Да, ничем это не поможет. Понятно, что будет меньше налог, но НДС, на который отсрочка не распространяется, это львиная доля — это 20% от дохода. У грузоперевозчиков сейчас другая проблема — резкое снижение клиентов. Из тех, с кем я работаю, полностью закрыли бизнес уже два поставщика, третий на ладан дышит.

Татьяна Борисенко, руководитель центра развития лидерских качеств «Глиссандо»:

Налоговая отсрочка — это замечательно, еще бы помогли договориться с арендаторами и признать ситуацию форс-мажорными обстоятельствами. На нас ведь сказывается не только затяжной кризис, но и эпидемиологическая обстановка. Все стараются посещать меньше занятий, появилось больше предложений об отсрочке платежей.

Алексей Авдеев, маркетолог строительной компании «Арк Групп»:

— Пока ничего не понятно. Будут какие-то каникулы, налоговые в том числе, это должно помочь бизнесу, соответственно должно помочь застройщикам. Сейчас все ждут, что будет экономическая рецессия, пока этого нет, во всяком случае, мы это не чувствуем. Но нельзя не думать, как это на нас скажется. Любые меры, которые государство сейчас предложит бизнесу и населению, должны помочь. Меня лично, как человека и маркетолога, это порадовало. Я отношусь скептически к нашим властям, но здесь они достаточно адекватно реагируют.

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