Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске: «У нас появится своя Коммунарка»

После обращения президента России Владимира Путина по мерах поддержки и введении нерабочей недели челябинских журналистов собрали на экстренный брифинг в правительстве региона. Встреча проходила в формате монолога, вопросов не предполагалось. Публикуем тезисно, что рассказал Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске и какие будут приняты меры.

«Коммунарка» на 400 коек — аналог самой большой больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в подмосковном поселке Коммунарка, название которой уже стало нарицательным — откроется на базе ОКБ №2. Больница полностью перейдет под возможные нужды для работы с зараженными Covid-2019. Также новое инфекционное отделение открыто на базе ОКБ №3.

0,5 коек на 1 тыс. человек — такова норма для челябинского региона. Итого 1750 коек.

4900 тест-систем на коронавирус получил региона. 400 из них распределено в Челябинске. 4500 передано в Роспотребнадзор. Идет учет остатков.

К 958 аппаратам ИВЛ уже куплены 19 и еще 150 поступят по линии федерального Минздрава.

ЗАГСы отменили въездные регистрации. Браки регистрировать будут, но пустят не более 10 человек (включая молодоженов и сотрудников ЗАГСа).

Вводится карантин для лиц старше 65 лет. С покупкой и доставкой продуктов и лекарств помогут волонтеры. Услуга по доставке бесплатна. Покупка — за счет заказчика. Соответствующее поручение дано Минсоцу. Ранее глава региона просил пожилых людей ограничить перемещение по городу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768385" frameborder="0"></iframe> Пожилых южноуральцев попросили не выходить из дома.

Детские сады работают. Родители сами выбирают: водить ребенка или нет.

Ночные клубы закрыты. ТРК пока работают.

— Мы получили ряд рекомендаций из федерального центра. Таким образом, приостанавливаем деятельность ночных клубов, иных аналогичных объектов на территории нашего региона, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых учреждений. Также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе, — рассказал Алексей Текслер.

Меры могут быть отменены только особым распоряжением губернатора.

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