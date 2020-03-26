В Челябинске спасенный врачом Кареном Даллакяном львенок встал на четыре лапы

Семимесячный Симба пытается лизать выбритое розовое брюхо. В теплой комнате карантина зооприюта «Спаси меня!», на мягкой подстилке, он развалился кверху лапами и доверчиво прижимается к рукам ветврача Карена Даллакяна. Еще два дня назад шансы выжить доктор оценивал как 50/50.

— А сейчас все 80 процентов есть, — говорит Карен. — Сегодня утром Симба пытался встать на четыре лапы.

Впереди у львенка, в прошлом — раба живодера-фотографа из Сочи, долгое лечение. Нужно выяснить, что с позвоночником (к спине малыша прикасаются осторожно, потому что он дергается от боли), ликвидировать пролежни, освободить от каловых камней кишечник.

Впереди у Симбы долгое лечение.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПИЧКАЛИ ТРАНКВИЛИЗАТОРАМИ

Завтра с утра у львенка возьмут анализ крови.

— Есть подозрение, что его держали на транквилизаторах: увы, обычная «живодерная» практика фотографов, эксплуатирующих животных для фотосессий. Значит, нужно исследовать состояние печени: этот орган страдает от наркотических препаратов, — говорит ветеринар.

Уколы, которые ставят Симбе, больнючие, потому сотрудники приюта «Спаси меня!» отвлекают львенка вкусняшками, пока Карен быстро колет лекарство. Аппетит у львенка отменный: лопает говядину, пьет молоко. Дают понемногу, чтобы не переполнить забитый пока кишечник.

Аппетит у малыша хороший.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Удивительно, но пройдя через ад, львенок не потерял доверия к людям. Он лижет Карену руки, кладет на его колени рыжую косматую голову. Словно знает, что зло закончилось.

Карена полюбил, Карену доверяет.

СПАСАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Операция по вызволению Симбы — это целый спецплан. Чтобы не было проблем с властями Дагестана, Карен, член регионального отделения Общероссийского народного фронта, запросил помощи коллег по движению в Дагестане. Команду Карена в городе Избербаш, где и жил в сарайке Симба, встречали глава города и его замы. Откликнулись хозяева отеля в Махачкале, в котором первую ночь после спасения ночевал Карен его помощники и львенок. Они предоставили пеленки для больного хищника, угостили Симбу молоком.

Четко сработал «Аэрофлот»: львенок летел из Махачкалы в Москву и из Москвы в Челябинск в специальном отсеке багажного отделения. По просьбе Карена авиакомпания подготовила для львенка обед — тонко нарезанную свежую говядину.

Наладить контакты с авиакомпанией помогла телезвезда, известная журналистка Татьяна Миткова. В прошлом году она снимала о челябинском ветвраче фильм цикла «Крутая история». Герои Митковой в этом проекте — необычные люди.

Туристическая компания SO.TRAVEL купила билеты, организовала логистику поездки, договорилась с Аэрофлотом об особом обслуживании необычного пассажира. Генеральный директор туркомпании Юлия Агаева давно помогает челябинскому приюту материально. Она лично сопровождала Карена в поездке в Дагестан. И Симбой безымянного львенка назвала тоже она.

— В спасении львенка все сделали больше, чем позволяют их должностные инструкции. Нам везде попадались добрые душевные люди, которые прониклись историей малыша, — говорит Юлия Агаева. — Вложено столько усилий, что Симба не может не поправиться.

Плохое позади. Поправляйся, малыш!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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