Виновника взрыва газа в Магнитогорске арестовали на два месяца

В Магнитогорске суд отправил под стражу 43-летнего Эдуарда Реброва, по вине которого вечером 26 марта взорвался газ в жилом доме. ЧП случилось на улице Доменщиков, 19, и закончилось гибелью двух человек.

В суде мужчина признался, что вместе с родной сеетрой он занимался ремонтом, натягивал потолки. Не так давно он оставил сестре на хранение баллон с газом. По словам Реброва, баллон был исправным, почему он взорвался — не ясно. Поэтому свою вину во всем произошедшем мужчина признает лишь частично.

В тот роковой вечер никого из взрослых не было дома. В квартире, где находился баллон, оставались только два племянника Эдуарда — 13-летний подросток и полуторогодовалый малыш. Когда рвануло, подросток находился где-то рядом. Парня фактически разнесло на клочки. Для его опознания теперь проводят генетическую экспертизу.

Малыша Ильюшу спасла соседка — выхватила кричащего из огня. Однако мальчик получил сильнейшие ожоги тела. Два дня его выхаживали в реанимации, а в субботу, 28 февраля, когда состояние ребенка удалось стабилизировать, на вертолете доставили в Ожоговый центр Челябинска. За жизнь Ильюши, как когда-то за пострадавшего при взрыве газа в Магнитогорске Ванюшу Фокина, борются лучшие доктора региона.

Из горящего дома эвакуировали три десятка соседей. Но одну женщину все-таки не успели. Лежачая пенсионерка сгорела заживо во время пожара в своей кровати.

Теперь Реброву придется ответить за смерть двоих человек и возместить материальный ущерб пострадавшим.

На суде Эдуард просил оставить его на свободе, так как дома мужчину ждет семья и три ребенка. Однако следователь по делу попросил суд оставить его под стражей. Есть опасения, что мужчина скроется или начнет давить на сестру и на мать, которая также жила в этой квартире.

Районный суд Магнитогорска встал на сторону следствия и избрал для Реброва жесткую меру пресечения — два месяца под стражей.

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Реброву грозят четыре года заключения.

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