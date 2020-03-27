Это залет: в аэропорту Челябинска начали брать анализы на коронавирус

Если вы прилетели с отпуска за границей обратно в Челябинск или Магнитогорск, не пугайтесь идущих к вам по прилету медработников и полицию. Скорее всего, это за вами. С 25 марта всех прилетевших из зарубежных стран туристов будут проверять на коронавирус. Такие меры, по мнению заместителя министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, помогут остановить распространение инфекции по региону.

Все сотрудники полиции работают в масках и регулярно дезинфицируют рукиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение об организации забора биологического материала у граждан, пересекших границу РФ в течение последних 14 дней, — рассказал заминистра.

Аэропорт обеспечен всей необходимой техникой, от тепловизоров до тест-систем. Тест на коронавирус уже сдали более 130 пассажиров. При этом пациентов с симптомами ОРВИ пока не было выявлено.

У граждан без симптомов берут мазок из носа и зеваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всем прилетевшим из за границы в течение последних двух недель, предложат на добровольной основе пройти обследование на опасную инфекцию. В специальных пунктах изоляции у пассажиров будут брать мазок из носа и зева. После передачи анализа в Челябинский центр гигиены и эпидемиологии, граждане уходят на 14-дневную самоизоляцию. Через десять дней у прилетевших возьмут второй анализ для подтверждения или неподтверждения инфекции.

Все пробы увозят на проверкуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В изоляторах мы проводим опрос, кто и откуда прибыл, там же заполняются соответствующие документы, оформляется требование и согласие на проведение всех медицинских процедур: это осмотр всех пациентов с измерением температуры, артериального давления и опросом, есть ли какие-то жалобы у пациентов, — разъясняет главная медицинская сестра администрации города Челябинска Елена Филюнина.

Перед сдачей анализов, врачи проводят первичный медосмотрФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудница медпункта уточнила, что данные о пациенте передаются в Роспотребнадзор, а также в медучреждение по месту жительства. Если у прибывшего есть признаки заболевания, то его госпитализируют. В Челябинске, взрослых с симптомами будут отправлять в ГКБ № 8, детей же доставят ДКБ № 8 или детский корпус девятой горбольницы.

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