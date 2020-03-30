Мама плачет, ребенку нужен психолог: после надругательства над мальчиком в больнице Магнитогорска начали проверку

С 16-летним подростком, совратившим 9-летнего мальчика в детской больнице №3 Магнитогорска, сейчас разбираются силовики. А пострадавшего младшеклассника забрали домой родители. Его мама Ирина плачет в трубку:

— Состояние у нас плохое, психолога нам не дали. Больше никакие комментарии давать не буду.

ПОМОГУТ ЛИ ДЕТЯМ?

Напомним, ЧП произошло 27 марта. Огласку ему придала Юлия Мухина — мама ребенка, который зашел в палату в момент надругательства. К проверке сейчас подключилась Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

— Подробности, касаемые детей, по понятным причинам я не могу говорить. Могу рассказать о своих принципиальных действиях. Это, конечно, запросы. Я уже получила ответы от полиции. Буду держать эту ситуацию на контроле. Я не могу непосредственно в проверке участвовать, но могу получать информацию о ходе проверки, о том, как она ведется, какие действия принимаются, — сообщила омбудсмен.

Евгения Майорова отметила, что ее беспокоит, как вообще организована в медицинских учреждениях безопасность детей.

— Мальчики и девочки разновозрастные, из разной социальной среды. В школе, условно говоря, мы понимаем определенные риски, у нас разновозрастной коллектив и существуют определенные меры для того, чтобы обезопасить детей. Как это организуется в медицинских учреждениях, и как много, как часто преступления такого рода совершаются? Эту информацию тоже буду запрашивать и смотреть, какие меры предпринимаются.

Мы спросили у омбудсмена, какую помощь окажут детям.

— Я вчера разговаривала с заместителем главы по социальным вопросам Магнитогорска и эти же вопросы задавала. Обещали, что сегодня будет информация о том, какие меры принимаются, чтобы обеспечить социальное и психологическое сопровождение, — ответила уполномоченный по правам ребенка.

Папа мальчика, ставшего свидетелем непотребной сцены в палате, сообщил, что психолога сыну предоставили. Родители боятся, что ребенок может получить психологическую травму после увиденного.

КАК ОБЪЯСНЯЮТ ИНЦИДЕНТ В БОЛЬНИЦЕ?

Персонал потрясен случившимся не меньше родителей.

— Мы находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами и содействуем расследованию данного инцидента. Мы проводим служебное расследование, организовали дополнительный инструктаж персонала, — рассказала журналистам главный врач больницы Марина Шеметова.

Она отметила, что сотрудникам больницы важно не только помочь следователям разобраться в произошедшем, но и сделать собственные выводы, чтобы такого больше повторилось.

НАКАЖУТ ЛИ ПОДРОСТКА?

— 16-летнему южноуральцу предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Наказание по статье, которую вменяют парню, от 12 до 20 лет. Если он раскается, будет сотрудничать со следствием, а также с учетом того, что ему только 16 лет, большой срок ему не дадут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10