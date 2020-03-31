2020-03-31T08:42:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: еще восемь человек

Восемь условно положительных тестов пополнили статистику новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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877 тестов на COVID-219 сделали за сутки в регионе877 тестов на COVID-219 сделали за сутки в регионеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувший сутки — восемь новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области. Пока диагнозы условно положительные и они могут не подтвердиться. Есть и хорошая новость — новых подтвержденных случаев нет.

— 877 тестов за сутки провели в регионе. Вчера президент на совещании с полпредами поручил увеличить число тестов на коронавирус. Регион дополнительно получил 3 тыс. тест-систем. Дал распоряжение проверять всех больных ОРВИ и другими вирусным инфекциями. В ближайшее время появится инструкция, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

За последние дни из-за рубежа возвратились около 12 тыс. южноуральцев.

— Это Казахстан, Таиланд, ОАЭ, Турция. По недавнему возвращению борта из Таиланда: никто не получил положительного предварительного теста, но их будут перепроверять на дому обязательно. Есть понимание сколько в регион не вернулось граждан с видом на жительство. Число остающихся за границей неизвестно, так как есть страны безвизовые, — продолжает глава региона.

Напомним, сегодня Челябинская область находится на 9 месте по числу зараженных коронавирусом. Рассказываем, будет ли принято решение о всеобщей самоизоляции как в Москве.

Власти договорились с полицией и Росгвардией патрулировать общественные места и настоятельно требовать покинуть улицу. Сегодня Госдума принимает пакет ужесточения мер в КоАП: у полиции появится больше полномочий, штрафы вырастут. Текслер подчеркнул, что появятся машины с громкоговорителями. Кроме того, в «Яндексе» есть функция замеров самоизоляции. Текслер призвал южноуральцев стать лучшими по соблюдению режима в стране, как действительно опорный край державы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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