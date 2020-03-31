Скандал в Челябинской области: станцию скорой помощи закрыли после выезда к зараженным коронавирусом туристам

К Кизильском районе из-за коронавируса пришлось изолировать целую станцию скорой помощи. Неделю назад стало известно, что в поселок Амамбайка вернулась семья из поездки в Дубай. К ним отправили бригаду, экипированную лишь минимальным набором средств защиты. По крайней мере там говорят сами врачи.

«ЭТО ПРИКАЗ»

Двоих сотрудников станции скорой помощи госпитализировали в инфекционную больницу. Остальных отправили на домашний карантин.

— В райбольнице села Кизильское есть специальная бригада из двух лаборантов, обеспеченная необходимыми средствами индивидуальной защиты и отдельным автомобилем для выезда на коронавирус. Ее и следовало направить в Амамбайку. Однако начальство решило сэкономить на бензине, — сообщили в профсоюзе медработников «Действие». — В соседний поселок, где есть пункт скорой помощи, на суточное дежурство утром 23 марта должна была отправиться неукомплектованная бригада (с одним медработником вместо двух) в лице фельдшера Ольги Пензиной. Ей и поручил начмед Виктор Коржавин попутно заехать по пути в Амамбайку и взять тест у семьи путешественников.

По словам общественников, женщина сопротивлялась как могла. Ее отправили со словами «это приказ главврача». Из экипировки была только одноразовая маски и перчатки. 27 марта у одного из членов семьи туристов пришел положительный результат на коронавирус. Ольга Пензина требовала обследовать ее, но фельдшеру оказывали. Через пару дней прямо на дежурстве поднялась температура и начался кашель у ее коллеги — фельдшера Александра Ефимова. В больнице не оказалось тестов на COVID-2019.

— Флюорография показала у него левостороннюю пневмонию. На госпитализацию в Магнитогорск Александра, у которого еще коронавирус не подтвержден. отправили в одной машине с женщиной, у которой коронавирус уже диагностирован. В Магнитогорске в инфекционном стационаре женщину госпитализировали в отдельный бокс. Александра до получения результатов анализа, поместили пока обычной палате инфекционного отделения. Вскоре в бокс госпитализировали и Ольгу Пензину, у которой анализ подтвердил коронавирусную инфекцию, — рассказали в профсоюзе.

Активисты опасаются, что 23 тысячи жителей Кизильского района остались без профессиональных кадров скорой помощи.

МИНЗДРАВ: «ТАМ АДЕКВАТНЫЙ ГЛАВВРАЧ»

В пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области подтвердили, что сотрудники кизильской скорой действительно ушли на самоизоляцию. Но без медпомощи жители не останутся: привлекли фельдшеров из неотложки и поликлиник. Кроме того, в районе открыли четыре пункта неотложной помощи.

А вот сама история, комментируют в ведомстве, раздута из-за протестных настроений среди врачей скорой.

— Там совершенно адекватный главврач. Есть четкие инструкции по работе с коронавирусом, — прокомментировала пресс-секретарь Минздрава Марина Сергеева.

ГУБЕРНАТОР: «ПРОБЛЕМА МНОГОСЛОЙНАЯ»

— У врача условно положительный диагноз, взяты на контроль все его контакты. Проблема многослойная, ведь зимой медики Кизила жаловались на низкий уровень заработной платы. Для решения вопроса и переговоров с кизильскими медиками в район выезжает комиссия минздрава, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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