Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: подтвержденных все больше

За минувшие сутки — шесть новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Челябинской области. И еще пять условно подтвержденных. Общее число больных — 20. Об этом сообщил на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Врачи объявили о выздоровлении первых зараженных. Это сын известного предпринимателя из Миасса и родственница помощника прокурора Металлургического района.

— Лечение проходят 18 человек. Все случаи — легкие. Важно не допускать очагов болезни, которые были: очаг в Кизиле, семья в Челябинске. Делаем все, чтобы не повторилось, — уточнил глава региона.

Сейчас в области работает шесть лабораторий для выявления новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области. Еще одна появится на базе кожвендиспансера в Челябинске. Проведено 840 проб за сутки, мощность — до 2000 проб.

Алексей Текслер также доложил, что фаза эпидемии в регионе контролируемая. Но правила самоизоляции соблюдают не все, поэтому пришлось ужесточить меры.

— Считаем, что, благодаря поправкам в законодательстве, есть правовая основа для режима полной самоизоляции. Введены и жесткие меры административной ответственности за нарушение режима. Будем их применять. Организации, деятельность которых не приостановлены, должны усилить режим дезинфекции. Есть и не очень удачные случаи: где-то на проходных скапливаются люди, такого быть не должно, — отметил глава региона.

Также он отметил, что Южный Урал не ожидает авиарейсов чартером из-за границы. Теперь все будут прилетать через Москву и прямо в столице будут попадать на карантин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1072" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770074" frameborder="0"></iframe> Губернатор Челябинской области уличил граждан, не соблюдающих самоизоляцию.

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