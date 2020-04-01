Коронавирус в Челябинске, последние новости на 1 апреля 2020 года: заразившиеся врачи и объявление строгого режима самоизоляции

Коронавирус в Челябинске на 1 апреля: введен всеобщий режим полной самоизоляции. По распоряжению губернатора Алексея Текслера, с 31 марта по городу начали курсировать автомобили с громкоговорителями, предупреждающие о том, что всем нужно оставаться дома.

По примеру итальянцев челябинцы уже начали петь песни с балконов.

Строгость всеобщего режима самоизоляции — в том, что для выхода из дома есть лишь несколько веских причин:

* прямая угроза для вашего здоровья и вашей жизни, вам нужна экстренная помощь;

* вы обязаны ходить на работу и как раз направляетесь на рабочее место или возвращаетесь с работы домой;

* вы идете в аптеку или в магазин;

* выгуливаете собаку (только в радиусе 100 метров от дома);

* выносите мусор (только на ближайшую к дому контейнерную площадку).

Первый вечер всеобщего режима самоизоляции в Челябинске: Кировка почти опустела.Фото: Инна КУМЕЙКО

При этом следует носить маску и постараться не приближаться к другим горожанам. Нарушителей планируют наказывать рублем. Например, если вы попадетесь разгуливающим в центре города, можете заплатить штраф от 1 до 3 тыс. руб. Подробнее о штрафах читайте ЗДЕСЬ.

На время жесткого карантина из-за ситуации с коронавирусом в Челябинске горожане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Не следует приближаться друг к другу на расстояние менее 1,5 метров. Не только на улице, но и в магазинах, аптеках, общественном транспорте.

Магазины даже делают специальную разметку возле касс, чтобы люди не стояли в очереди плотно друг к другу.

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Многим интересно, как сейчас работает транспорт. На период самоизоляции работа трамваев и троллейбусов будет сокращена в обеденное время, примерно с 11.30 до 14.00. При этом в Челябинске продолжают работать такси. Своим авто можно пользоваться также, как и в случае пешей прогулки: только выезжая на работу, либо в больницу.

СТАТИСТИКА ПО ЗАРАЗИВШИМСЯ

31 марта Минздрав объявил о восьми новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области. Пока диагнозы условно положительные, и они могут не подтвердиться. Новых подтвержденных случаев нет.

Итого 14 человек, которые точно заболели (один из них уже выздоровел), и 15 под вопросом.

Сегодня по числу зараженных коронавирусом Челябинская область находится в первой десятке регионов. Если точнее — на девятом месте.

Тем временем на Кировке...Фото: Инна КУМЕЙКО

ЗАБОЛЕВШИЕ МЕДИКИ

В Кизильском районе из-за коронавируса пришлось изолировать целую станцию скорой помощи. Доктора отправили на вызов к семье, вернувшейся из тура в ОАЭ. Как рассказывают сами врачи, специалист была экипирована лишь минимальным набором средств защиты: одноразовая маска и перчатки. В результате она и ее коллега попали в больнцу с подозрением на коронавирус.

Но в Минздраве рассказали другую версию:

— Средства индивидуальной защиты были выданы в полном объеме. Инструктаж по работе с гражданами, прилетающими из-за рубежа, проведен. Фельдшер рассказала, что снимала защитные очки при заполнении направления. Об этом она не проинформировала администрацию больницы после приезда с вызова, — прокомментировали в ведомстве.

Сотрудников и водителей скорой, контактировавших с фельдшером, отправили на самоизоляцию. Но работа не ждет, поэтому уже сформирован новый штат сотрудников скорой помощи Кизильского района.

Напомним еще один громкий случай с заболевшим врачом из Челябинской области. Доктора из Брединского района — она оказалась неврологом — госпитализировали с подозрением на коронавирус после отпуска за границей. Она вместе с мужем, который также работает врачом в этой больнице, отдыхала в ОАЭ. Но об их поездке начальство узнало только после служебного расследования. Коллег отправили на карантин, в больнице провели дезинфекцию. Первые анализы на COVID-2019 у четы врачей-туристов отрицательные. Возможно, у них просто ОРВИ. Аализы еще проверят.

Таковы последние новости о ситуации с коронавирусом в Челябинске на 6 часов утра 1 апреля 2020 года.

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