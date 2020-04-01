Борьба с распространением COVID-19

Губернатор Челябинской области озвучил главные шаги региональной власти по увеличению мест в больницах, росту зарплат врачей и поддержке малого бизнеса.

Во вторник, 31 марта, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима полной самоизоляции в Челябинской области в Челябинске-2020 из-за коронавируса.

ПОКИДАТЬ КВАРТИРУ — В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Согласно документу, жителям нельзя покидать жилища. Вводится требование соблюдения обязательной социальной дистанции между людьми — в 1,5 метра. В том числе, в общественных местах и в транспорте. Исключение — оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа в такси.

Органы госвласти, организации, предприятия обязаны обеспечить дистанцирование с помощью специальной разметки, установки специального режима допуска и нахождения в зданиях.

Челябинцам запрещено покидать места проживания за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни.

Передвижение жителей разрешено, если связано с неприостановленной деятельностью. Например, с транспортными услугами; доставкой товара или следованием к месту его приобретения. Разрешен выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома. Разрешен вынос отходов.

В прежнем режиме работают медучрежения, полиция, система ГО и ЧС, Роспотребнадзор, прокуратура, Следком, ФСБ.

ТЕСТЫ ЕСТЬ, МАСКИ ШЬЮТ

31 марта на улицах муниципалитетов появились машины с громкоговорителями, которые будут напоминать нам с вами о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Одна из обязательных мер по недопущению распространения в регионе коронавирусной инфекции — тестирование прибывающих из-за рубежа, их круга контактов. В среднем, за сутки лабораториями регионального Роспотребнадзора и клиник области проводится около 800 тестирований.

— На совещании с полпредами Президент России поручил увеличить количество тестов на коронавирус в регионах. Уже сегодня мы получили три тысячи дополнительных тест-систем, и партии тестов мы получаем каждый день. Лаборатория Роспотребнадзора сформировала запас, и ограничений в этой части все меньше и меньше. Потому я дал распоряжение проверять на коронавирус всех, у кого диагностирована ОРВИ или есть подозрения на другие инфекции, — отметил глава региона.

Главная задача — не создавать очереди в поликлиниках, потому в ближайшее время появятся четкие инструкции для граждан по сдаче тестов на COVID-19.

На особом контроле — помощь одиноким пожилым людям старше 65 лет по доставке продуктов питания, лекарств, оплате жилищно-коммунальных услуг. Социальные работники отрабатывают все поступающие звонки, которых все больше. Услуга по доставке бесплатна.

Кстати, круглосуточный единый областной телефон для заявок: 8-919-304-63-00.

Помещения больницы сейчас перепланируют. Фото: gubernator74.ru

30 марта Челябинская область получила партию в 150 тыс. одноразовых медицинских масок, отшитых на предприятии в Еманжелинске. Каждую неделю производство будет выдавать для нужд областьи 15 тысяч индивидуальных средств защиты.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГАРАНТИРОВАЛИ ЛЬГОТЫ

Губернатор Челябинской области на брифинге по коронавирусной инфекции сообщил о том, что власти поддержат малый бизнес налоговыми льготами.

Решением заседания губернатора Алексея Текслера с экономическим блоком правительства региона, с руководством налоговой инспекции стал пакет мер дополнительной поддержки предприятий региона. На брифинге по коронавирусной инфекции в Челябинской области-2020 глава региона сообщил: малый и средний бизнес поддержат налоговыми льготами.

— Мы определились с пакетом мер поддержки для предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от складывающейся ситуации по коронавирусу. Федеральным правительством перечень отраслей утвержден, и на 100% он совпадает с региональным, — пояснил губернатор.

Для каких предприятий на 2020 год власти Челябинской области введут налоговые льготы? Для работающих по упрощенной системе налогообложения ставки снизятся с 6 до 1%.

Малый и средний бизнес поддержат налоговыми льготами. Фото: Архив «КП»

Для работающих по схеме «доходы минус расходы» — с 10 до 5%, по единому налогу на вмененный доход — с 15 до 7,5%. Фактически обнулена стоимость патента для индивидуальных предпринимателей — до одного рубля.

— Перечисленные меры помогут 20 тыс. предпринимателям Челябинской области малого и среднего уровня, — подчеркнул губернатор. — Кроме того, на 290 млн руб. через докапитализацию Фонда микрокредитования и Гарантийного фонда мы направляем средства в «Территорию Бизнеса» на поддержку предпринимателей из того же льготного списка наиболее пострадавших отраслей.

Снижена процентная ставка на льготные займы, которые выдает «Территория Бизнеса» до 3 млн руб. под один процент годовых. Ранее это было шесть процентов. Предусмотрена отсрочка первого платежа по основному долгу на полгода на поручительства Гарантийного фонда со сниженной стоимостью 0,5% вместо 1,5%.

Для тех предприятий, у которых есть микрозаем «Территории Бизнеса» и поручительства Гарантийного фонда, по поручению губернатора пересмотрены условия с аналогичным снижением стоимости финансовых ресурсов и предоставлении отсрочки платежей по основному долгу.

Кроме того, в случае необходимости кредиты будут реструктурированы.

При этом, подчеркнул губернатор, есть одно условие: льготами можно воспользоваться, если предприниматель не сокращает рабочие места на предприятиях. На финансовую поддержку по линии «Территории Бизнеса» смогут рассчитывать около 250 предприятий с сохранением трех тысяч рабочих мест.

— Мы продолжаем следить за ситуацией. Возможно снижение ставок имущественного, транспортного, единого сельскохозяйственного налогов. Эти меры в проработке, — заявил губернатор.

БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ НОВЫХ КОЙКО-МЕСТ

В предпоследний день марта губернатор побывал в помещениях областной клинической больницы № 2 по ул. Гагарина в Челябинске. Здешний роддом и лечебный корпус отведены под возможные нужды региона для лечения коронавирусных больных.

Площади больницы и роддома уже освобождены от пациентов. Внутри лечебного корпуса сейчас идет перепланировка под палаты-боксы. Всего больница сможет принимать более 240 пациентов.

ОКБ № 2 — не единственная клиническая база для лечения возможных больных. По распоряжению Председателя Правительства РФ Михалиа Мишустина регион получит финансовую помощь для организации дополнительных мест.

Кстати, по распоряжению губернатора в регионе в два раза будет увеличен размер оклада врачей, находящихся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией.

— Мы разрабатываем меры дополнительной мотивации для всех наших медиков. Для всей нашей медицины это дополнительная работа: для первичного звена, для тех, кто делает анализы, для тех, куда сейчас начинают маршрутизировать тех больных, которые будут поступать в перепрофилированные больницы, — акцентировал Текслер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области:

— Дополнительно к тем инфекционным отделениям в регионе, где порядка тысячи коек, хотим создать для борьбы с коронавирусом еще 2300 коек. По тем нормативам, которые у нас есть, объем должен быть меньше, но, тем не менее, мы себе поставили задачу сделать дополнительный объем. Из федерального бюджета на эти цели получаем 1,3 млрд рублей. В областной больнице № 2 идет работа по перепрофилированию. Задача поставлена жестко — за три дня работу завершить, подготовиться для приема тяжелобольных с коронавирусом, если такие будут. Таким образом, всего в регионе планируем развернуть дополнительно порядка 16 больниц. Мы готовимся к самым непростым сценариям в надежде на то, что у нас этого не случится, — подчеркнул губернатор.