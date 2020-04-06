В Челябинской области вынесли приговор по делу о жестоком убийстве студентки и ее парня

Сегодня, 6 апреля, Челябинский областной суд вынес приговор виновным в жестоком убийстве студентки и ее парня. Преступление было совершено 12 лет назад, но только сейчас в деле поставили точку.

На скамье подсудимых оказались четверо — братья Эдуард и Андрей Кургины, Артур Еприкян и многодетный отец Иван Юдакин.

— Эдуард Кургин и Иван Юдакин признаны виновными в убийстве одного лица, группой лиц по предварительному сговору, а также в пособничестве в убийстве одного лица. Андрей Кургин и Еприкян — в пособничестве в убийстве двух лиц, группой лиц по предварительному, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

На скамье подсудимых оказались четверо. Фото: пресс-служба Челябинского областного суда

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел Кургину старшему, Еприкяну и Юдакину — наличие на иждивении детей. Кроме того, Еприкяну и старшему Кургину — состояние их здоровья. В результате Эдуарду Кургину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18,5 лет, его младшему брату по совокупности преступлений, за которые он был осужден ранее, — 23 года, Еприкяну — 16 лет, Юдакину — 18 лет. Сроки они будут отбывать в колониях строгого режима.

В пользу отца убитой Александра Трофимова, которые долгие годы добивался полноценного расследования уголовного дела, суд взыскал компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей с каждого.

Четверо подсудимых были задержаны сразу после исчезновения 23-летней студентки мединститута Олеси Трофимовой и ее парня Алексея Щелканова в 2007 году. Но позже всех отпустили на много лет. Расследование дела постоянно волокитилось, следователи пытались развалить его.

— В материалах дела сообщается, что преступная группа занималась нелегальным бизнесом, в том числе угонами автомобилей. Там крутились большие деньги, видимо, спор из-за них и стал причиной убийства, а Олесей просто хотели припугнуть. Тем более до этого пропал еще один их друг, тело которого не найдено до сих пор. Но следователи закрывали глаза на многие доказательства, пытались разделить дело, затягивали время, поэтому по некоторых эпизодам сроки давности уже истекли, — рассказывает представитель отца девушки Дмитрий Марареску.

Иван Юдакин на последнем слове признался в убийстве. Фото: пресс-служба Челябинского областного суда

С мертвой точки расследование дела сдвинулось после обращения к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По результатам проверки несколько следователей получили выговоры, а один уволен без права восстановления.

Как сообщается в материалах дела, друзья задумали убить Алексея Щелканова, и для разговора вызвали его девушку Олесю, которая в тот день сдала последний экзамен в мединституте, где училась на стоматолога. Из центра Челябинска пару развезли по разным местам и убили с особой жестокостью. По словам отца студентки, ее подвязывали, избивали, насиловали, а потом просто закопали в овраге в Еткульском районе. Только два года назад отец девушки смог найти место гибели дочери. Тело Алексея Щелканова не обнаружено до сих пор. От первого брака у него остался сын.

По делу был назначен суд присяжных. Он признал вину всех четверых участников группы. На последнем слове к удивлению всех обвиняемых Иван Юдакин сделал признание в убийстве молодого человека.

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