«Придется делать домашку ночью»: как челябинские школьники перешли на дистанционное обучение [эксперимент КП]

Впервые моя дочь-пятиклассница «пошла в школу» в пижаме. 6 апреля дистанционное обучение ворвалось в семьи челябинских школьников. Из-за ситуации с коронавирусом власти призывают всех оставаться дома. Поэтому дети теперь учатся удаленно.

НЕ ВЫДЕРЖАЛИ НАГРУЗКИ

Хотелось бы сказать: «будущее наступило». Но нет. Никаких скайп-уроков и виртуального общения с педагогами. В большинстве школ Челябинска дистанционное образование равно самостоятельное. Учителя выкладывают задания. Дети сами читают теоретический материал, сами решают проверочные работы. Но даже в таком нехитром варианте онлайн-обучение не задалось с самого утра: большинство образовательных интернет-платформ не выдержали нагрузки и отказались работать.

— Не загружается «Сетевой город» (онлайн-сервис, где учителя выкладывают домашнее задание, выставляют оценки и т.д. — прим. автора), — пишут родители в классном чате моей коллеги.

Дочка нашего корреспондента - пятиклассница. Уроки ей нужно искать на двух сайтах.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

— Уже всю прошлую неделю все электронные ресурсы плохо работали, — сетует учитель. — Нужно долго ждать, пока откроется, перезагружать несколько раз. Сегодня еще и «Сетевой» с утра перегружен.

В родительском чате нашего класса — та же история. Все по очереди спрашивают, смог ли кто-то что-то загрузить. Некоторым все же удалось поймать момент и прорваться в «Сетевой город». Я проверяла каждый час, но так и не смогла попасть на сайт.

Говорят, поздно вечером нагрузка на электронные ресурсы меньше.

— Видимо, детям придется по ночам учиться, — вздыхают родители.

По словам министра образования Челябинской области Александра Кузнецова, 6 апреля вместо привычных 50 тысяч пользователей на сайт «Сетевой город» пытались зайти более 190 тысяч человек. Из-за этого и трудности с сервисом. Чиновники пообещали устранить технические неполадки уже вечером 6 апреля. На 18:00 ситуация прежняя.

Скрин классного чатика.

ВСЕМ ЛЕЖАТЬ

«Лежал» не только «Сетевой город». Сайт «Российской электронной школы» (РЭШ) не работал с 8 утра и до вечера. Образовательная платформа «ЯКласс» очнулась только после часа дня.

У студентов — те же проблемы, что и у школьников.

— Ребенок не смог попасть на лекцию. У сайта zoom, где она должна была транслироваться, случился перегруз, — рассказала читательница КП-Челябинск Эльвира Хафизова.

А вот мой знакомый, чьи дети учатся в частной школе, доложил, что у них все и работает прекрасно, и обучение самое настоящее.

— Уроки по расписанию в виде вебинаров с учителями. С утра только немного тормозило, а потом все нормально пошло. Но за эту платформу заплатили крупную сумму, — поделился папа ученика коммерческой школы.

В некоторых школах учителя проводят настоящие онлайн-уроки.Фото: Мария ЛЕНЦ

«ХОЧУ ЕЩЕ!»

В нашей школе выдали пароли для входа на образовательную платформу «ЯКласс». Учителя по трем предметам уже выложили там проверочные работы. Выполнять нужно прямо на сайте. С первой «контрошей» моя пятиклассница справилась за 20 минут.

— Готово! А еще есть? — спросила довольная онлайн-ученица.

Ей понравилось заниматься в таком формате. Говорит, что это «более современно». Еще один плюс онлайн-обучения — во время проверочных работ дети нервничают куда меньше, чем в классе. Как известно, дома и стены помогают. Правда, больше соблазнов спросить правильный ответ у родителей или подсмотреть в интернете.

Наша первая онлайн-контрольная прошла отлично. А вот однокласснику не повезло.

— Начал проходить задание, которое на время, а сайт вылетел. И появилась надпись: «Наши услуги пока недоступны», — пожаловался он в чате класса.

— По английскому проверочная из 35 заданий. Капец, это надолго! — возмутился другой парень. — А ведь нужно выполнить работы по нескольким предметам. Это нам каждый день что ли будут так задавать?!

Однако, ребята отметили, что выполнять «домашку» на сайте интересно.

С уроками засиделись до позднего вечера. И еще не все сделали.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

КОМПЬЮТЕРОВ НЕ ХВАТАЕТ

У нас дома два компьютера, и оба заняты под работу. Мы с мужем — на удаленке. Но отправить ребенка выполнять задания на маленьком экранчике телефона — так себе вариант. Во-первых, для глаз тяжело. Во-вторых, больше вероятности промахнуться мимо нужной буквы. Пришлось мне потесниться и предоставить дочке свой ноутбук. Во многих семьях проблема стоит еще острее.

— Как мне поделить компьютер между тремя школьниками? Телефоны есть, но они не навороченные, и не поддерживают образовательную платформу, на которой мы должны заниматься, — задается вопросом жительница Магнитогорска Анастасия Кухтен.

Купить еще один или несколько компьютеров домой ради одного месяца (плюс минус) дистанционного обучения вряд ли кто решится. А вот за смартфонами народ побежал.

Образовательные платформы не работали большую часть дня.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Но и современные телефоны не всем семьям по карману. Тем более в ситуации с коронавирусом, когда часть населения была вынуждена уйти в отпуск без содержания.

— Несколько сотен семей в Челябинской области не имеют дома гаджетов с доступом в Интернет. Дистанционное обучения у них затруднено, — отметил Александр Кузнецов.

А первый заместитель губернатора Ирина Гехт предложила объявить сбор техники для малоимущих семей. Например, школы могли бы временно поделиться своими компьютерами, которые сейчас простаивают без дела. Пока неизвестно, как это будет происходить.

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