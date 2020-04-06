2020-04-06T17:37:06+03:00
Клиника года

На приеме у гинеколога, не выходя из дома: задайте вопрос специалисту

В период карантина на помощь жительницам Южного Урала приходит телемедицина
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Дина Наилевна Гафурова, заведующая акушерско-гинекологическим отделением клиники «Источник», врач акушер-гинеколог, к.м.н.Дина Наилевна Гафурова, заведующая акушерско-гинекологическим отделением клиники «Источник», врач акушер-гинеколог, к.м.н.
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Часто возникают ситуации, когда женщине нужно срочно посоветоваться с гинекологом. И тут на помощь приходит телемедицина. В период карантина и не только в клинике «Источник» вы можете получить рекомендацию доктора, не выходя из дома.

Вам подойдет эта возможность, если вы уже были в клинике на приеме, у вас есть электронная медкарта с выставленным диагнозом, у вас на руках есть результаты анализов и других исследований (например, УЗИ), и вам нужно обсудить их результаты и тактику дальнейшего лечения.

Если вы не были у гинекологов «Источника», но у вас есть вопросы к доктору и, возможно, результаты анализов и обследований из других лабораторий и клиник, ваше обращение также будет рассмотрено. При этом без личного осмотра доктор не выставит диагноз, однако определенные рекомендации и информацию к размышлению вы получите.

Узнайте, как работает телемедицинская консультация с гинекологами и задайте свои вопросы специалисту. Вам ответит Дина Наилевна Гафурова, заведующая акушерско-гинекологическим отделением клиники «Источник», врач — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук.

Дина Наильевна специализируется на планировании и ведении беременности у женщин высокой группы риска по невынашиванию и возникновению патологии матери и плода, диагностике и лечении всего спектра гинекологических заболеваний.

Клиника «Источник»

ci74.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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