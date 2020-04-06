Антикризисные меры Алексея Текслера: поддержим попавших в беду из-за эпидемии коронавирусной инфекции

В первую очередь внимание региональной власти сосредоточено на помощи потерявшим работу.

Те, кто лишился зарплаты в 2020 г. и имеет период занятости не менее 60 дней в нынешнем году, получат в апреле выплату 15 тыс. руб.

Речь и о людях, которые встанут на учет в качестве безработных в течение апреля 2020 года.

Региональная компенсация будет выплачена в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице составляла 15 тыс. руб. (с учетом районного коэффициента).

Начисление произойдет автоматически к назначенному пособию по безработице. Дополнительных действий со стороны получателей не потребуется.

Расчет и выплата региональной компенсации начнутся уже на этой неделе в отношении всех граждан, признанных безработными до 30 апреля 2020 года включительно.

Встать на учет в Службе занятости можно дистанционно, на сайте Госуслуг.

К слову, эта мера стала первой в комплексе дополнительных мер для помощи гражданам, потерявшим работу из-за последствий влияния новой коронавирусной инфекции на сферу занятости.

ФОНД ДЛЯ ОСТРО НУЖДАЮЩИХСЯ

Кроме того, регион будет помогать пожилым, одиноко проживающим инвалидам, мамочкам, самостоятельно воспитывающим детей; семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, продуктовыми наборами.

— Сегодня эта работа организована; количество наборов будет достаточно большим. Какое-то время у нас уйдет на организацию этого процесса. Социальные службы уже работают по этому вопросу, — сказал Текслер.

Вместе с несколькими некоммерческими организациями власти региона организуют спецсчет поддержки южноуральцев, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.

— Это остро нуждающиеся семьи, которые оказались без дохода. Им будем помогать в экстренном порядке. Понятно, что любая помощь через службу социальной защиты требует какого-то времени на оформление. Мы исходим из того, что где-то потребуется более экстренное реагирование. Такой счет мы создадим. Оператором под нашим общим контролем будет одна или несколько некоммерческих организаций, — пояснил губернатор.

Алексей Текслер обратился к бизнесу с призывом быть неравнодушными и помочь средствами землякам.

— Я и члены правительства это сделаем. Мы обеспечим контроль через некоммерческие организации, — заявил губернатор.

Фонд откроется на базе некоммерческой организации «Союз женщин Челябинской области». Как пояснила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, у «Союза женщин» огромный опыт благотворительной работы. Сотрудники министерств социального блока регионального правительства решили перечислить на расчетный счет свой однодневный заработок. Это — 200 тыс. руб.

Кроме того, свой месячный заработок на благотворительный счет перечислит губернатор. На традиционном ВКС-совещании с главами Алексей Текслер предложил руководителям органов местного самоуправления рассмотреть возможность перечислить любую сумму на счет фонда.

Льготы по уплате налогов должны помочь малому и среднему бизнесу выжитьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

По распоряжению Президента России для предупреждения распространения коронавирусной инфекции нерабочий период продлен на месяц с сохранением зарплаты работникам.

— Исхожу из того, что большинство наших работодателей будут сознательны. Мы держим ситуацию под контролем. Потому и соответствующие выплаты своим работникам они будут производить. Но мы прекрасно знаем, что малый и средний бизнес сегодня под ударом. И, если услуга не оказывается, если нет соответствующих средств на счете, достаточно сложно выплачивать зарплату, — сказал губернатор.

По распоряжению губернатора разработан пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Акцент — на тех предприятиях, чьи услуги серьезно пострадали от режимов, которые сегодня введены.

Речь — об отсрочках платежей по упрощенной системе налогообложения; по единому сельхозналогу; по единому налогу на вмененный доход, который уплачивают малые предприятия. Введена отсрочка по патентной системе.

Только из-за отсрочки платежей по «упрощенке» поступления в региональную казну снизятся на 450 млн. Но важнее протянуть руку помощи более чем семи тысячам предпринимателей.

В понедельник, 6 апреля, законопроект о снижении ставок налогообложения для среднего и малого бизнеса по упрощенной системе налогообложения рассмотрен и одобрен депутатами ЗСО.

— По направлению «Доход» ставка снижена до 1%. По направлению «Доходы минус расходы» снижена в два раза — до 5%. По ЕНВД ставка снижена в два раза. По патентной системе стоимость патента обнулилась до 1 руб. Весь наш микробизнес — это патенты, и, соответственно, обнуление выплат позволит уже сегодня смотреть более уверенно в будущее, — сказал губернатор.

Стоимость патента для предпринимателей варьировалась в границах 4 — 20 тыс. руб. Выпадающий доход региональной казны — 17 млн руб. Но эта мера поддержки чрезвычайно важна для почти 2 тыс. предпринимателей области.

В центре внимания властей, кроме вышеперечисленного, — инвестиционный налоговый кредит.

— Отсрочка по инвестиционному налоговому кредиту идет на срок до пяти лет. Сегодня это важно, потому что позволит перенаправить финансы на другие аспекты хоздеятельности, — заявила министр экономического развития Наталья Лугачева.

Транспортным предприятиям пересмотрят налоговую ставкуФото: Олег ЗОЛОТО

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

От уплаты транспортного налога в 2020 г. освободят предпринимателей, занимающихся городскими и междугородными пассажирскими перевозками (включенными в реестр), перевозчиков неопасных грузов. Бюджет региона не получит 77 млн руб. Количество предпринимателей — около 600. Число работников их предприятий — около 15 тысяч. То есть решение губернатора поддерживает отдельную отрасль.

— Мы рассчитываем, что вся эта ситуация продлится такое время, что мы сможем с вами через какое-то количество месяцев жить полноценно. А эти меры по поддержке малого и среднего бизнеса будут действовать в течение всего года. Чтобы потом можно было бы раскручивать бизнес и платить меньшие ставки по налогам. И не увольнять людей, — пояснил Алексей Текслер.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА ПОЛУЧАТ НАДБАВКУ

В первом и третьем чтении депутаты Законодательного собрания рассмотрели и утвердили законопроект, внесенный губернатором Алексеем Текслером, о поддержке ветеранов труда в Челябинской области. В регионе вводится ежемесячная индексация выплат этой льготной категории. Выплату введут с июня. В региональном бюджете на решение этой задачи предусмотрено 1,9 млрд руб.

Сейчас в Челябинской области проживает более 142 тыс. ветеранов труда региона.

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ

Решен вопрос о денежной выплате на детей от трех до семи лет включительно. Вводится выплата в размере 50% от прожиточного минимума в регионе. Сумма на каждого ребенка указанной возрастной категории составит 5330 руб. в месяц. Эти федеральные средства, как заявила первый замгубернатора Ирина Гехт, поступят в регион в апреле, выплаты начнутся в конце мая — в июне.

В Челябинской области проживает более 50 тыс. детей указанного возраста. Суммы будут начислены с 1 января 2020 года.

Кстати, чтобы утвержденные меры поддержки начали действовать оперативно, губернатор Алексей Текслер внес на рассмотрение депутатов Заксобрания законопроект о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями по социальной поддержке. Проект закона принят в первом и третьем чтениях.